Corona: Bund fördert Entwicklung von Arzneimitteln

Mittel gegen Würmer, Malaria oder HIV: Vieles ist in den letzten eineinhalb Jahren ausprobiert worden, um schwerkranken Covid-Patienten zu helfen. Als sinnvoll haben sich aber nur die wenigsten Medikamente entpuppt, darunter der Immunhemmer Dexamethason und das ursprünglich gegen Ebola entwickelte Mittel Remdesivir, dessen Wirksamkeit allerdings umstritten ist.

Die Möglichkeiten, schwerkranke Covid-Patienten zu behandeln, sind also nach wie vor unbefriedigend. Viele namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind ein Stück weit ernüchtert, dass es bei der Medikamentenforschung im Gegensatz zur Impfstoffentwicklung so langsam vorangeht.

"Wir sind bei der Therapie trotz vieler, vieler Studien nicht ganz viel weitergekommen", sagt etwa der Infektiologe Bernd Salzberger vom Uniklinikum Regensburg. "Wenn wir einen Patienten mit einer schweren Covid-Erkrankung bekommen, dann können wir auch durch die Kombination aller uns jetzt bekannten Medikamente nicht mal 50 Prozent der Todesfälle verhindern."

Es braucht gute Therapieoptionen

Wie dringlich neue Behandlungsmöglichkeiten sind, machen die steigenden Fallzahlen auf den Intensivstationen deutlich. Es sind viele Ungeimpfte darunter, aber auch Personen, die vollständig geimpft worden sind. Um gegen Corona gut aufgestellt zu sein, braucht es also nicht nur gute Impfstoffe, sondern auch neue Therapieoptionen. "Corona wird bei uns bleiben, und wir werden Medikamente benötigen, um an Covid-19 erkrankte Menschen zu behandeln", betont Bundesforschungsministerin Anja Karliczek.

Sie und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben heute sechs Projekte unterschiedlicher Firmen vorgestellt, die der Bund mit rund 150 Millionen Euro fördern will. Damit wolle man "der Infektion ihren Schrecken nehmen", sagt Spahn. Mit dabei sind Firmen aus Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen und Niedersachsen. Sie bzw. ihre Forschungs-Vorhaben sind von einem Gutachterkreis ausgewählt worden, in dem unter anderem Experten aus der Forschung, des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) und des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) sitzen. Entschieden habe man "unter Ausschluss von Interessenkonflikten", wie PEI-Präsident Klaus Cichutek betont.

Gefördertes Medikament soll Virusvermehrung verhindern

Unter den jetzt geförderten Medikamenten ist eines, das gezielt die Virusvermehrung in den zuerst infizierten Zellen stoppen soll. Außerdem unterstützt der Bund ein Blut-Produkt, das auf Antikörpern bereits genesener Patienten beruht. Und vier Firmen, die an sogenannten Monoklonalen Antikörpern arbeiten. Es handelt sich also nicht um natürliche, sondern um künstlich hergestellte Antikörper. Sie docken an das Virus an, um es unschädlich zu machen.

US-Firmen haben im Rahmen einer Notfallzulassung bereits erste Monoklonale Antikörper auf den Markt gebracht. Sie sind bisher Patienten vorbehalten, die ein hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben, zum Beispiel weil ihr Immunsystem schwach ist oder Vorerkrankungen bestehen. Die Infektiologin Ulrike Protzer von der TU München sieht aber eine große Einschränkung. "Die Monoklonalen Antikörper", sagt sie, "reagieren nicht mehr gut auf die Varianten" - etwa die jetzt vorherrschende Delta-Variante. Es besteht also noch viel Forschungsbedarf.

Zulassungen bereits nächstes Jahr?

Mit den 150 Millionen Euro will der Bund jetzt Studien fördern und in einer zweiten Phase auch die Herstellung unterstützen. Der Standort Deutschland für diese Art der Forschung solle dadurch gestärkt werden, sagt Gesundheitsminister Spahn. Er verweist darauf, dass das im Laufe der Pandemie bereits erfolgreich war: bei der Impfstoff-Entwicklung. Und Bundesforschungsministerin Karliczek zeigt sich optimistisch: "Einige der Vorhaben planen im Idealfall eine bedingte Zulassung, die womöglich schon im kommenden Jahr gültig werden könnte."

Die ersten der geförderten Projekte sind bereits heute in der zweiten von drei Entwicklungsphasen. Spannend wird es aber vor allem in Phase drei: Hier muss sich bei vielen Probanden zeigen, wie wirksam – und wie sicher – die Medikamente sind. Die bisherige Erfahrung bei Arzneimittelzulassungen ist: Es dauert oft länger als ursprünglich geplant.