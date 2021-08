Dritte Dosis nötig? Streit um Auffrischungsimpfung

"Die Schutzwirkung der Corona-Vakzinen ist viel besser als beispielsweise bei den Influenza-Impfstoffen", sagte Drosten der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Auch das baldige Aufkommen einer neuen Virusvariante, die gegen die verfügbaren Impfstoffe resistent ist, erwartet er nicht.

Auffrischung nur für Risikogruppen sinnvoll

Bei alten Menschen sowie bestimmten Risikopatienten hält Drosten eine Auffrischungsimpfung in diesem Herbst jedoch durchaus für sinnvoll. "Nach einem halben Jahr geht das über die Impfung erworbene Antikörper-Level vor allem bei sehr alten Menschen deutlich runter", erklärte er. In einem besonderen Umfeld wie Seniorenheimen sei eine Auffrischung daher denkbar.

Die dafür benötigten Dosen nicht ins Ausland abzugeben, sei trotz der internationalen Impfstoff-Knappheit vertretbar, so Drosten. Für die übrige Bevölkerung werde irgendwann vielleicht ein Altersniveau definiert werden, ab dem eine Auffrischungsimpfung Sinn mache: "In diesem Herbst kommt es aber darauf an, überhaupt erst einmal die Impflücken bei den über 60-Jährigen zu schließen."

WHO will Erstimpfungen in ärmeren Ländern Vorrang geben

Auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert Pläne für Auffrischimpfungen bei gesunden Menschen. Bislang sei nicht einmal klar, ob sie nötig seien, sagte die Chef-Wissenschaftlerin Soumya Swaminathan in Genf. Während in reichen Ländern jede Menge Impfstoff vorhanden ist, warteten weltweit in Dutzenden Ländern viele Millionen Menschen noch auf die Chance einer Impfung.

Bereits Anfang August hatte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus einen vorübergehenden Stopp bei der Verabreichung dritter Impfdosen bis mindestens Ende September gefordert. "Wir können nicht hinnehmen, dass Länder, die bereits den Großteil des weltweit verfügbaren Impfstoffs verwendet haben, jetzt noch mehr verwenden", sagte Ghebreyesus. Der Fokus der globalen Impfkampagne müsse darauf liegen, dass ärmere Länder mehr Impfstoff für Erst- und Zweitimpfungen erhalten.

USA wollen Impf-Auffrischung auf breiter Front

Die US-Regierung kündigte dennoch am Mittwoch an, die gesamte amerikanische Bevölkerung voraussichtlich ab September mit Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus versorgen zu wollen. Vollständig Geimpfte sollen rund acht Monate nach der zweiten Spritze mit den Präparaten von Moderna oder Pfizer/Biontech eine dritte Dosis bekommen.

Als Grund für die Maßnahmen nannten hohe Gesundheitsbeamte die Ausbreitung der besonders ansteckenden Delta-Variante sowie Datenauswertungen zum allmählich abnehmenden Impfschutz. Auch US-Präsident Biden sagte dazu im Weißen Haus, eine dritte Impfdosis werde die Immunreaktion stärken und den Schutz vor Covid-19 verbessern.

Biden weist Kritik zurück: "Wir werden das Impfstoff-Arsenal sein"

Biden verteidigte die Planungen für Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus trotz weltweiter Impfstoffknappheit. "Ich weiß, dass es einige führende Politiker in der Welt gibt, die sagen, dass Amerika keine dritte Impfung bekommen sollte, bis andere Länder ihre erste Impfung bekommen haben. Ich bin da anderer Meinung", sagte der US-Präsident. Sie gingen jedoch von einer falschen Alternative aus: "Wir können uns um Amerika kümmern und gleichzeitig der Welt helfen", betonte Biden.

Im Juni und August hätten die USA 50 Millionen Impfdosen in den USA verimpft und gleichzeitig 100 Millionen an andere Länder gespendet. Biden kündigte weitere Spenden für den Herbst an. "Wir werden das Impfstoff-Arsenal sein, um diese Pandemie zu besiegen, so wie wir das Arsenal der Demokratie waren, um den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen", sagte er. Die Gefahr der Delta-Variante bleibe real - aber die USA seien vorbereitet.

Auch Berlin verteidigt Drittimpfungen

Auch die Bundesregierung hatte auf die WHO-Kritik reserviert reagiert. In Berlin erklärte eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums zu Beginn des Monats, mit den Drittimpfungen solle sichergestellt werden, "dass diejenigen ausreichend geschützt sind, die besonders gefährdet sind: immungeschwächte Patientinnen und Patienten, Höchstbetagte und Pflegeheimbewohner". Sie verwies darauf, dass Deutschland bis Ende des Jahres mindestens 30 Millionen Impfstoffdosen an Länder spenden werde, in denen bislang kaum geimpft werden kann.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten beschlossen, von September an Drittimpfungen mit den Mitteln von Biontech und Moderna anzubieten, in Bayern werden Drittimpfungen seit Beginn dieser Woche in Arztpraxen und Impfzentren vorgenommen.

Voraussetzung ist, dass die Zweitimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Das ist meist der Fall bei Senioren über 80 Jahren, Bewohnern von Pflegeheimen, Menschen mit Immunschwächeerkrankungen oder Immunsuppression und Pflegebedürftigen, die zu Hause leben.