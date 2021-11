Booster-Empfehlung für alle ab 18 Jahre - Kritik an Stiko-Plan

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bekräftigte laut einem Medienbericht erneut seine Empfehlung an die Ärzte in Deutschland, nicht nur Personen aus Risikogruppen, sondern allen Über-18-Jährigen Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus zu verabreichen - auch wenn seit den ersten Impfungen noch keine sechs Monate vergangen sind.

Spahn: Drittimpfung nicht nur für Risikogruppen

Die Ärzte könnten "jede Patientin und jeden Patienten ab 18 Jahren, auch wenn sie nicht zu den Risikogruppen gemäß der aktuellen Stiko-Empfehlung wie ältere Personen, Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie medizinisches und pflegerisches Personal gehören, zeitnah und auch vor Ablauf der sechs Monate im eigenen Ermessen impfen", zitierte der Berliner "Tagesspiegel" aus einem Schreiben von Spahn und dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, an alle Vertragsärzte in Deutschland.

"Der gemäß Zulassung vorgesehene Abstand von sechs Monaten zur vollständigen Immunisierung bei Personen ab 18 Jahren" sei dabei nur als zeitliche Richtschnur zu verstehen und "nicht tagesgenau einzuhalten".

Stiko-Chef: Empfehlung für Booster ab 18 kommt

Wegen vieler Impfdurchbrüche war zuletzt der Druck gewachsen, trotz der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) schon deutlich vor Ablauf von sechs Monaten nach der zweiten Impfung grünes Licht für sogenannte Booster-Impfungen zu geben und jüngere Altersgruppen in die Auffrischungs-Kampagne einzubeziehen.

Rückenwind erhielten solche Bestrebungen durch die Aussage des Stiko-Vorsitzenden Thomas Mertens, er gehe davon aus, dass die Kommission eine Empfehlung für Booster-Impfungen ab 18 Jahren abgeben wird. Am Dienstagabend kündigte Mertens in der ZDF-Talkshow von Markus Lanz an, die Stiko werde am Mittwoch erneut darüber beraten.

Unterliegen Vulnerable im Verteilungskampf?

Bei Ärztevertretern und Patientenschützern stößt ein solches Vorgehen teilweise auf Kritik. Der Deutsche Hausärzteverband warnt vor einem Verteilungskampf bei den Booster-Impfungen: "Vor allem bei weniger gefährdeten, jüngeren gesunden Menschen ist es nach den bisherigen medizinischen Erkenntnissen nicht erforderlich, auf den Tag genau nach sechs Monaten eine Booster-Impfung durchzuführen", sagte der Vorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Der Schutz insbesondere vor schweren Verläufen bestehe auch darüber hinaus, betonte Weigeldt. Bei dem Wunsch nach einer Booster-Impfung deutlich vor der Sechsmonatsfrist sei "zu berücksichtigen, dass dies möglicherweise zu Lasten von vulnerablen Patienten erfolgen würde".

Weigeldt übte scharfe Kritik an der Vorbereitung der Auffrischungsimpfungen: Der Start der Booster-Impfungen für alle Altersgruppen sei verkündet worden, ohne dass klar sei, wie die Auffrischungsimpfungen effektiv organisiert werden könnten. "Das müssen die Hausarztpraxen jetzt ausbaden", so Weigeldt.

"Geordnetes Verfahren" statt "Impfansturm"

Ähnlich äußerte sich der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Er sprach sich mit Blick auf die Booster-Impfungen für eine ähnliche Vorrangprüfung für bestimmte Bevölkerungsgruppen aus, wie es sie zu Beginn der Corona-Impfkampagne gegeben hatte. "Eine Priorisierung nach Alter, Krankheit sowie Berufsgruppe muss erneut in Betracht gezogen werden. Wenigstens gilt es, die sechsmonatige Frist nach der zweiten Impfung verbindlich abzuwarten", forderte Brysch.

Brysch warnte angesichts Millionen notwendiger Auffrischimpfungen vor einem "Impfansturm" auf Arztpraxen, den diese auf "breiter Front" nicht bewältigen könnten. "Jetzt, bei einem knappen Impfangebot und wenig Impfstellen ist es Auftrag der Ministerpräsidentenkonferenz, für ein geordnetes Booster-Verfahren zu sorgen."

Bundesärztekammer fürchtet Überlastung der Praxen

Einen klaren Fahrplan für die Millionen Erst-, Zweit- und Drittimpfungen in diesem Herbst und Winter forderte auch die Bundesärztekammer. Bund und Länder müssten "jetzt geeignete Rahmenbedingungen für eine gleichermaßen sichere, unbürokratische und barrierearme Impfkampagne schaffen", heißt es in einem Schreiben von Ärztepräsident Klaus Reinhardt an die Ministerpräsidenten, das Kanzleramt und den Bundesgesundheitsminister, aus dem die Funke-Zeitungen zitieren.

Zur Entlastung der Arztpraxen forderte Reinhardt unter anderem die Reaktivierung vorhandener Impfzentren, die Schaffung von "Pop-up-Impfstellen" in Wohngebieten und Einrichtungen des öffentlichen Lebens sowie Impfmobile, insbesondere für den ländlichen Raum.