Corona-Beschlüsse: Für Ungeimpfte wird es ungemütlich

Wahrscheinlich ist nur selten während einer Pressekonferenz das Wort "impfen" so häufig gefallen. Während der Präsentation der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) sagt es allein Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) dreimal: "Impfen, impfen, impfen ist nach wie vor das Gebot der Stunde."

Sowohl er, als auch die ebenfalls im Kanzleramt anwesende Bundeskanzlerin, als auch der bayerische Ministerpräsident werden nicht müde, zu appellieren. Denn seit Wochen steigt in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen. Gleichzeitig sinkt das Impftempo. Die Ministerpräsidenten beschlossen mehrere Maßnahmen, die es Ungeimpften ungemütlich machen sollen.

Ende der Gratis-Tests

Für Nicht-Geimpfte wird es vor allem teurer: Bisher können sich alle Bürger mindestens einmal pro Woche testen lassen. Die Kosten werden dabei vom Steuerzahler finanziert. Ab dem 11. Oktober werden Corona-Tests nun kostenpflichtig.

Ausnahmen gelten für Personen, "die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt". Für sie soll es weiterhin die Möglichkeit zum kostenlosen Antigen-Schnelltest geben. Dazu zählen etwa Schwangere sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Von Geimpften werden ohnehin keine Tests erwartet. Denn ab einer Inzidenz von 35 soll künftig die 3G-Regel gelten. Danach kommen nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete in Innenräume.

Einschränkungen für Ungeimpfte

Konkret gilt das zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegeheimen, bei Veranstaltungen, beim Sport, zum Beispiel in Fitnessstudios oder Hallenbädern, in Hotels sowie in der Innengastronomie wie Restaurants oder Cafés. Auch beim Friseur oder im Kosmetikstudio bekommt man als Ungeimpfter nur gegen Vorlage eines negativen Corona-Tests Zugang.

Ein Antigen-Schnelltest darf dabei nicht älter als 24 Stunden, ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein. Die Länder dürfen die 3G-Regel laut Beschluss ganz oder teilweise aussetzen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35 Neuinfektionen liegt.

Kritik am Ende der kostenlosen Bürgertests

Kritik am Ende der Corona-Schnelltests kommt von den Sozialverbänden. Diese wenden ein, dass einkommensschwache Familien dadurch von vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen würden. Auch die FDP kritisiert den Beschluss. Der stellvertretende Parteivorsitzende Wolfgang Kubicki befürchtet, dass sich dann deutlich weniger Menschen testen lassen und dadurch ein Risiko für die Allgemeinheit darstellen.

Die Einführung der kostenpflichtigen Tests sei nicht für heute oder morgen beschlossen worden, sondern für Mitte Oktober, entgegnen die Ministerpräsidenten. Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin wendet ein, in zwei Monaten könnte ein überwiegender Teil der Bevölkerung geschützt sein, wenn es gelinge, die Unentschlossenen zu motivieren. Danach sollten diejenigen, die sich impfen lassen könnten, es aber nicht wollten, selbst für ihre Tests aufkommen und nicht von der Solidargemeinschaft erwarten, dass diese für sie zahlt. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kommentiert die Entscheidung in einem kurzen Satz: "Es ist gerecht."

Diskussion um "2G" – werden Ungeimpfte ausgeschlossen?

Werden Ungeimpfte in nicht ferner Zukunft ausgeschlossen? Diese Frage werde man sich stellen müssen, sagt Söder - vermutlich noch im September, also unmittelbar vor der Bundestagswahl. Falls nämlich wegen einer vierten Welle neue Beschränkungen getroffen werden müssen, könnten diese nicht für Geimpfte gelten. Söder betont, dass dies vor dem Bundesverfassungsgericht rechtlich nicht haltbar wäre. Die sogenannte 2G-Frage ist also nur aufgeschoben.

Söder betont auch, dass man im Privaten nicht verbieten werde, nur Geimpften und Genesenen den Zutritt zu gewähren. Vorher hatte schon der Fußballverein 1. FC Köln angekündigt, ab Ende August nur noch geimpfte oder genesene Zuschauer ins Stadion zu lassen.

Bleibt die Inzidenz der entscheidende Wert in der Pandemie?

Noch gibt es keine Alternative zu den Infektionszahlen pro 100.000 Einwohner, der sogenannten Inzidenz, die Angela Merkel überzeugt. Söder bezeichnet den Punkt als die "kniffligste Frage von allen". Ohne die Inzidenz ginge es nicht, sagt der bayerische Ministerpräsident. Die Runde sei sehr diskussionswillig gewesen, aber noch habe man keine "Glücksformel" gefunden. Berlins Regierender Bürgermeister Müller ergänzt, in einzelnen Bundesländern hätten schon Modelle wie eine Corona-Ampel Erfolge gezeigt.

Klar ist, dass der Inzidenzwert angesichts vieler Geimpfter in ein neues Verhältnis gerückt werden muss. Söder sagt: "Es besteht die Gefahr einer Pandemie der Ungeimpften." Denn die Inzidenz sei unter den Nicht-Geimpften höher als im Rest der Bevölkerung. Wie aber im Einzelnen die Inzidenz mit den belegten Intensivbetten oder der Impfquote etwa in Relation gerückt werden könnte, darüber wird bei einer der kommenden MPKs beraten werden.

Verlängerung der epidemischen Notlage

Die MPK folgte hier der Empfehlung der Gesundheitsminister der Länder. Sie sprach sich dafür aus, dass der Bundestag die vorerst bis 11. September bestehende "epidemische Lage von nationaler Tragweite" verlängert.

Die epidemische Notlage gibt dem Bund das Recht, direkt Verordnungen zu erlassen, etwa zu Tests, Impfungen, zum Arbeitsschutz oder zur Einreise. Außerdem beziehen sich konkrete Maßnahmen wie die Maskenpflicht oder Kontaktbeschränkungen auf die Feststellung dieser "epidemischen Lage". Das ist im Infektionsschutzgesetz geregelt.

Markus Söder bezeichnete das Votum als den "wichtigsten Punkt" der Konferenz. Ohne die epidemische Lage sei man "wehrlos", falls die Pandemie doch aus dem Ruder laufe. Der Bundestag muss darüber abstimmen, die Zustimmung gilt aber als sicher.