Unicef-Studie: Corona beeinträchtigt Psyche junger Menschen

Die Corona-Pandemie hat auch die psychische Gesundheit von jungen Menschen beeinträchtigt. Das hat eine Umfrage des Kinderhilfswerks Unicef in 21 Ländern ergeben. Demnach fühle sich jeder fünfte Mensch im Alter zwischen 15 und 24 Jahren "häufig depressiv" oder habe wenig Interesse daran hat, Dinge zu tun.

Jedes siebte Kind im Lockdown

Während der Corona-Pandemie war laut Unicef mindestens eines von sieben Kindern von landesweiten Lockdowns betroffen. 1,6 Milliarden Kinder haben Schulunterricht verpasst und Lernstoff versäumt. Durch die Corona-Einschränkungen in Schule und Familie würden viele unter Angstgefühlen leiden, seien wütend oder machten sich Sorgen. In Deutschland gab einer von vier der befragten jungen Menschen vergangenen Sommer an, sich häufig deprimiert zu fühlen oder wenig Interessen zu haben.

Direkte Auswirkungen der Pandemie

Dem Bericht zufolge werden Kinder und Jugendliche die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf ihre psychische Gesundheit vermutlich noch viele Jahre lang spüren. "Aufgrund der landesweiten Lockdowns und der pandemiebedingten Einschränkungen haben Kinder prägende Abschnitte ihres Lebens ohne ihre Großeltern oder andere Angehörige, Freunde, Klassenzimmer und Spielmöglichkeiten verbracht - Schlüsselelemente einer jeden Kindheit", sagte Unicef-Exekutivdirektorin Henrietta Fore. Das sei aber "nur die Spitze des Eisbergs, denn bereits vor der Pandemie litten viel zu viele Kinder an psychischen Belastungen", mahnte Fore.

Förderung der psychischen Gesundheit darf kein Luxus sein

Nach Angaben von Unicef nehmen sich weltweit jedes Jahr rund 46.000 junge Menschen im Alter zwischen 10 und 19 Jahren das Leben - ein junger Mensch alle elf Minuten. In der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen ist demnach Suizid die vierthäufigste Todesursache nach Verkehrsunfällen, Tuberkulose und Gewalttaten.

"Die Förderung der psychischen Gesundheit junger Menschen ist kein Luxus, sondern ein wichtiger Beitrag für ihr Wohlbefinden, ihre Entwicklung und ihre Teilhabe am Leben in unserer Gesellschaft", erklärte Christian Schneider, der Geschäftsführer von Unicef Deutschland. "Wir müssen das Thema aus der Tabuecke holen und Kindern und jungen Menschen die Unterstützung geben, die sie brauchen."