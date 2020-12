Bayern setzt auf eigene Impfstoff-Software

Zettelwirtschaft, unleserliche Angaben, zu wenig Personal, das die Angaben in den Computer einträgt – diese Erfahrung von der Testpanne an bayerischen Autobahnen vom Sommer will die Staatsregierung bei den Impfungen gegen Corona vermeiden und setzt ab Januar auf eine digitale Lösung.

Wie das bayerische Gesundheitsministerium auf BR-Anfrage mitteilte, soll über die Software namens "Bayerisches Impfmanagement gegen Corona", kurz "BayIMCO" alles zentral gesteuert werden.

Software soll bei Koordination helfen

Dazu gehören Anmeldung, Terminplanung, Impfstoffbereitstellung, Impfdurchführung und Dokumentation. Mögliche Impfkomplikationen sollen dort genauso erfasst werden wie die Zahl derer, die das Impfangebot annehmen.

Die Software soll so dabei helfen zu steuern, wo Impfstoff fehlt. Ab Januar sollen bereits die Impfstationen die Software verwenden können, ab Mitte Januar dann alle Impfwilligen.

Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mitteilte, können sich Impfwillige dann auf eine Warteliste setzen lassen. Da der Impfstoff anfangs knapp sein wird, wählen die Impfzentren dann nach Alter, Risiko- und Berufsgruppen aus, wer einen Termin zum Impfen bekommt. Schon jetzt kann man sich telefonisch bei den Impfzentren melden.

Bayerischer Sonderweg bei Impfsoftware

Damit geht Bayern, wie auch andere Bundesländer, einen Sonderweg. Das vom Bund in Aussicht gestellte Terminvergabesystem wird Bayern nicht nutzen, da der Freistaat bei der Software auch darauf setzt, zu erfassen und zu steuern, wie viel Impfstoff und wie viel Personal in den einzelnen Impfzentren vorhanden ist.

Die bayerische Software wird nach Ministeriumsangaben von der Firma Accenture bereitgestellt. Diese Firma hat bereits die österreichische Corona-Warn-App entwickelt. Sie spielte aber auch eine Rolle in der so genannten Berateraffäre der Bundeswehr, bei der es zu millionenschweren Aufträgen ohne Ausschreibung kam, wie Medienberichten zufolge mehrere Rechtsgutachten festgestellt haben.