Corona-Ausbruch: Nordkorea meldet weitere Fiebererkrankungen

Bis zum Freitagabend sei in Nordkorea binnen 24 Stunden bei etwa 219.030 Menschen ein Fieber festgestellt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA unter Berufung auf Informationen der Regierung. Es war bereits der fünfte Tag in Folge mit neuen Fallzahlen in dieser Größenordnung. Mehr als 2,4 Millionen Menschen seien erkrankt, 66 Menschen gestorben.

Wachsamkeit als Mittel gegen die Ausbreitung

In einer Sitzung des Politbüros sagte Kim am Samstag, das Land sei dabei, den Ausbruch unter Kontrolle zu bringen. Er rief laut KCNA zu erhöhter Wachsamkeit auf, um den "positiven Trend" der Anti-Virus-Kampagne aufrechtzuerhalten. Zugleich wies er den Beamtenapparat an, Pläne für eine Wiederbelebung der Wirtschaft zu entwickeln und die vorbeugenden Maßnahmen gegen das Virus an die sich verändernde Lage anzupassen.

Omikron-Variante breitet sich flächendeckend in Nordkorea aus

Erst vergangene Woche hatte das Land mehr als zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie eingeräumt, dass erste Fälle der Omikron-Variante des Virus bestätigt worden seien. Die Behörden erklärten, eine nicht identifizierte Fiebererkrankung breite sich seit Ende April explosionsartig im Land aus. Unklar ist, wie viele der Erkrankten mit dem Coronavirus infiziert sind - es mangelt an Testkapazitäten. Ausländische Beobachter bezweifeln die Glaubwürdigkeit der Zahlen ohnehin und befürchten eine Krise weit größeren Ausmaßes.

Nordkorea aktiviert eine Million Helfer

Mehr als eine Million Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes wurden mobilisiert, um Menschen mit Fieber ausfindig zu machen und sie in Quarantäneeinrichtungen zu isolieren. Kim verhängte zudem Reisebeschränkungen innerhalb des Landes.