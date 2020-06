Corona-Ausbruch bei Tönnies: Kreis Gütersloh droht der Lockdown

Der Corona-Ausbruch bei dem Fleischlieferanten Tönnies in Rheda-Wiedenbück nimmt immer größere Ausmaße an. Seit dem Abend stehen alle 7.000 Mitarbeiter des Unternehmens unter Quarantäne, und zwar nicht mehr nur die Menschen, die in der Schlachterei arbeiten, sondern auch die in der Verwaltung und der Führungsetage. Arbeiten dürfen die Betroffen noch so lange, bis alle bereits geschlachteten Tiere verarbeitet sind.

Mehr als 800 Menschen positiv getestet

Insgesamt wurden bereits mehr als 800 Mitarbeiter positiv auf das Corona-Virus getestet. Bei den noch anstehenden Tests hilft auch die Bundeswehr. Am Morgen wurden noch weitere Soldaten hinzu geholt. 20 davon helfen bei der Dokumentation und 20 weitere bei der Kontaktpersonennachverfolgung, so Bundeswehrsprecher Uwe Kort. Die Kräfte seien mit zehn Fahrzeugen der Bundeswehr unterwegs und würden gemeinsam mit medizinischem Personal und Mitarbeitern des Kreises Gütersloh Unterkünfte abfahren und dort Menschen testen. Laut Kort sprechen die Soldaten osteuropäische Sprachen, um sich mit den Arbeitern verständigen zu können. Bereits gestern waren insgesamt 25 Soldaten in Rheda-Wiedenbrück eingetroffen.

Lockdown droht

Der Kreis Gütersloh und die Nachbarkreise Warendorf, Soest, Paderborn sowie die Stadt Bielefeld sind in höchster Alarmbereitschaft. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet sprach von einer ernsten Situation und nannte das Pandemie-Risiko massiv. Er schloss einen flächendeckenden Lockdown in der Region nicht aus.Das NRW-Landeskabinett will sich am Sonntag in einer Sondersitzung mit dem Corona-Ausbruch bei Tönnies beschäftigen. Dort werde die Landesregierung die Lage erneut bewerten, so Laschet. Gesundheitsminister Spahn und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hätten zugesagt, so viel Personal bereitzustellen, wie erforderlich ist. "Es wird alles getan, was nötig ist - auch mit Unterstützung des Bundes", so Laschet.

Laschet: Hygieneregeln unbedingt einhalten

Der Ministerpräsident appellierte an die Menschen vor allem in der Region Gütersloh, Hygieneregeln ganz streng einzuhalten. "Jeder einzelne ist jetzt gefordert, auch der nicht in der Fleischindustrie beschäftigt ist", sagte Laschet. Jeder solle sich unter anderem an die Maskenpflicht halten und Abstand zu anderen Menschen wahren.

Kritik an Konzern-Führung wächst

Die Kritik und der Druck auf Tönnies Chef und Schalke-Boss Clemens Tönnies wird unterdessen immer größer. Immer mehr Menschen gehen auf die Straße, um gegen ihn und die Art, wie er seinen Betrieb führt, zu demonstrieren. Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach fordert gar, die Fleischfabrik sofort zu schließen. Er halte es für "nicht vertretbar", dass überhaupt noch in dem Werk gearbeitet werde, so Lauterbach im WDR.