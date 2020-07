Corona auf der Krebsstation: Massentest in Freisinger Klinik

Im Freisinger Krankenhaus wird nächste Woche ein Corona-Massentest durchgeführt. Mehr als 1.000 Mitarbeitern soll ein Abstrich genommen werden. Anlass ist ein Corona-Ausbruch, nach dem auch drei Krebspatienten positiv getestet worden waren. Sie hätten aber keine Symptome, teilte Landrat Helmut Petz heute in einer Pressekonferenz mit.

Pflegeschüler auf der Onkologie positiv auf Corona getestet

Am Dienstag hatte sich ein Pflegeschüler, der auf der Onkologiestation gearbeitet und Patienten auch gewaschen hatte, krank gefühlt und einen Test durchführen lassen. Nach dem positiven Ergebnis wurden "im Eiltempo" die Kontaktpersonen ermittelt und ebenfalls getestet, so das Landratsamt. Alle, die sich möglicherweise angesteckt haben, seien in Quarantäne, berichtete der Hygienebeauftragter des Klinikums.

Ansteckung möglicherweise durch Aerosol

Dass es im Klinikum zu einer Übertragung trotz der streng eingehaltenen Hygienemaßnahmen gekommen sei, lasse sich möglicherweise mit der Aerosolbelastung erklären – gerade bei immungeschwächten Patienten. Neben dem Pflegeschüler wurde noch eine weitere Pflegekraft positiv getestet. Beide haben Symptome wie Fieber.

Tragweite noch nicht abschätzbar

Die Tragweite des Ganzen lasse sich noch nicht abschätzen, so der Landrat. Denn derzeit warte man noch auf die Ergebnisse von 50 weiteren Kontakten.

Unabhängig von der Onkologiestation hat es einen weiteren Coronafall gegeben: Ein Notfallpatient wurde in der Nacht zum Mittwoch eingeliefert. Der Fall habe aber bisher keine weiteren Infektionen nach sich gezogen, so das Gesundheitsamt.