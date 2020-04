Corona-Apps und Tracking in Israel

In Israel setzt das Gesundheitsministerium im Kampf gegen das Coronavirus auf eine App mit dem Namen "Schutzschild". Die Behörden füttern das System mit Daten von Corona-Infizierten, vor allem mit deren bekannten Bewegungsprofilen der letzten 14 Tage vor der vermuteten Ansteckung. Wenn Israelis sich die App herunterladen, werden die eigenen Bewegungsdaten mit denen der Infizierten verglichen und die Nutzer über das Ergebnis informiert.

Freifahrtschein für den Geheimdienst

Während die Nutzung dieser App freiwillig ist, setzt die israelische Regierung aber auch auf gezielte Überwachung. Der Inlandsgeheimdienst wurde ermächtigt, die Smartphones von Corona-Infizierten regelrecht zu hacken, Kontaktpersonen zu ermitteln und diese per Textnachricht aufs Telefon in Quarantäne zu schicken. Weil so aber nur eine relative Nähe zu Infizierten und nicht immer der direkte Kontakt belegt werden kann, gibt es Beschwerden darüber, dass Menschen grundlos zur Quarantäne verpflichtet wurden.

Umstrittener Erfolg der Maßnahmen

Außerdem haben Datenschützer Bedenken und der oberste Gerichtshof verpflichtete die Regierung dazu, eine parlamentarische Überwachung der Maßnahme zu ermöglichen. Die Israelis halten das Mobilfunk-Tracking mehrheitlich für richtig. Der Erfolg ist allerdings umstritten. Besonders betroffen von der Pandemie ist Israels jüdisch-orthodoxe Minderheit und darunter gibt es viele, die gar kein Smartphone besitzen.