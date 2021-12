Corona: Anstieg von Klinikaufenthalten bei Kindern in New York

Angesichts der Zunahme der Omikron-Fälle haben die New Yorker Gesundheitsbehörden eine Zunahme der Krankenhauseinweisungen von Kindern gemeldet. In der Stadt New York wurde seit Beginn des Monats "ein vierfacher Anstieg der Covid-19-Krankenhauseinweisungen bei Kindern unter 18 Jahren festgestellt", wie die Behörden mitteilten. Ungefähr die Hälfte der Patienten sei jünger als fünf Jahre. Laut "Washington Post" wird auch aus Ohio, Texas und Pennsylvania ein Anstieg bei der Klinikaufnahme von Kindern gemeldet. Unter Fünfjährige dürfen im Gegensatz zu allen anderen Altersgruppen in den USA noch nicht geimpft werden.

Zuletzt stiegen die Corona-Zahlen in den USA wieder rasant: Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität gab es in den vergangenen sieben Tagen durchschnittlich fast 190.000 Neuinfektionen pro Tag.

Lange Schlangen vor Corona-Teststationen

Derweil sind die US-Behörden mit einem Ansturm auf die Testinfrastruktur konfrontiert, die im Vergleich mit Deutschland deutlich schlechter ausgebaut ist. In vielen Städten wie New York bildeten sich lange Schlangen vor Teststationen. Der oberste Pandemie-Berater der US-Regierung, Anthony Fauci, erklärte, es gebe ein "Testproblem". Im kommenden Monat solle es mehr Tests für die Bürger geben.

Gut 60 Prozent vollständig geimpft

Die Regierung konzentriert sich in den USA vor allem auf die Impfkampagne. Trotzdem sind erst etwas mehr als 60 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Viele Menschen stehen dem Impfstoff kritisch gegenüber und wollen sich nicht impfen lassen.

Corona-bedingte Ausfälle bei der Polizei

Unterdessen gerät zunehmend die Infrastruktur unter Druck: In New York waren in der vergangenen Woche rund 2.700 Polizisten und Polizistinnen nicht einsatzfähig, weil sie infiziert waren oder sich in Quarantäne befanden. Es sei sehr schwierig, noch ausreichend für Hilferufe aus der Bevölkerung gewappnet zu sein, sagt auch Mike Solan, Leiter der Polizei in Seattle. Statt sonst 1.350 Leute habe er derzeit nur 300 Männer und Frauen in der Truppe.

Hunderte Flüge ausgefallen

Über die Feiertage fielen in den USA zudem Hunderte Flüge aus. Laut der Internetseite FlightAware.com wurden alleine am Sonntag mehr als 720 Flüge in die oder aus den USA abgesagt. Weitere Stornierungen seien wahrscheinlich. Mehr als 1.400 Flüge wurden verschoben. Laut Flightaware strich JetBlue am Sonntag zehnt Prozent ihrer Flüge, Delta Airlines fünf Prozent und United vier. Am ersten Weihnachtstag waren es bei allen drei Gesellschaften mehr als zehn Prozent gewesen.