Corona: Ampel-Parteien wollen "Impf-Turbo" zünden

Die Ampel-Koalitionäre reagieren auf die anhaltende Kritik an ihrem Gesetzentwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Sie sind bereit, Vorschläge aus den Bundesländern mit in das neue Gesetz aufzunehmen. Verschärfte Testpflichten und 3G-Regelungen sind bereits berücksichtigt.

"Intensiver Austausch mit den Ländern"

"Wir sind nach wie vor im intensiven Austausch mit den Ländern, damit sie uns sagen, was sie noch an Instrumenten brauchen, um die Infektionsdynamik zu brechen", sagte die SPD-Gesundheitspolitikerin und Ärztin Sabine Dittmar am Vormittag auf einer Pressekonferenz in Berlin.

Bundesländer können sofort handeln

Die Gesundheitspolitikerin der FDP, Christine Aschenberg-Dugnus, betonte, dass die Länder bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten hätten, auf die steigenden Infektionszahlen mit Maßnahmen zu reagieren. Das neue Gesetz soll weiterhin ein ein breites Instrumentarium bieten.

"Impf-Turbo" soll gezündet werden

Dittmar, Aschenberg-Dugnus und der Gesundheitspolitiker der Grünen, Janosch Dahmen, wollen das Impfen in Deutschland deutlich beschleunigen. Denn bis zum Ende des Monats hätten schon rund 20 Millionen Menschen Anspruch auf eine Auffrischungsimpfung, so Sabine Dittmar.

Booster-Impfung in der Apotheke?

Der Oberarzt und Grünen-Politiker Dahmen fordert eine "nationale Impfallianz". Dazu wolle man sich ab heute mit Hausärzten, Betriebsärzten, Apothekern und Beschäftigten mobiler Impfteams an einen digitalen runden Tisch setzen. Das Ziel: Maßnahmen erarbeiten, wie die Geschwindigkeit beim Impfen erhöht werden kann. Laut Sabine Dittmar prüfe man, Booster-Impfungen auch von Apothekern durchführen zu lassen.

Laut der FDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus stünden die Risikogruppen an erster Stelle. Man beobachte, dass wieder verstärkt ältere Menschen in die Kliniken kommen, entweder weil sie ungeimpft seien oder die bisherige vollständige Impfung in ihrer Schutzwirkung nachlasse.

Wie können impfskeptische Menschen überzeugt werden?

Neben den Auffrischungsimpfungen stehen die Erstimmunisierungen und die Frage im Mittelpunkt der Beratungen, wie man impfskeptische Bürgerinnen und Bürger doch noch fürs Impfen gewinnen kann. Man wolle jetzt endlich "das Impfen auf die Straße" bringen, verspricht Dahmen. Dazu werde man mit Experten aus der Praxis und aus der Aufklärungsarbeit über die beobachteten Ängste der Ungeimpften sprechen. Auch Studien sollen ausgewertet werden und helfen, konkrete Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Impfen sei der einzige Weg, die Pandemie zu überwinden, sind sich die Vertreter von SPD, Grünen und FDP einig.

3G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln?

Gegenüber Forderungen unter anderem aus den Unionsparteien nach einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen sowie Vorschlägen, 3G in öffentlichen Verkehrsmitteln einzuführen, sind die Gesundheitspolitiker der Ampel-Parteien skeptisch. "Wenn jemand zwei Stationen mit der S-Bahn fährt - wer soll diesen Fahrgast kontrollieren?" fragte sich Christine Aschenberg-Dugnus. Nicht alles, was als Forderung in die Debatte geworfen werde, sei auch umsetzbar.

Impfquoten aus Berufsgruppen fehlen

Bezüglich einer Impfpflicht wisse man zu wenig über die Impfquote in den einzelnen Berufsgruppen wie beispielsweise in der Pflege. Hierzu würden keine gesicherten Zahlen vorliegen. Zum anderen wolle man mit milderen Mitteln die gesteckten Ziele erreichen, erklärte die Juristin und FDP-Bundestagsabgeordnete Aschenberg-Dugnus.

Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen

Allerdings: Ihr Kollege von den Grünen, Janosch Dahmen, schlägt eine einrichtungsbezogene Impflicht vor. "Ich gehe davon aus, dass wir das brauchen werden", so Dahmen. Das hieße zum Beispiel, in einer Pflegeeinrichtung müssten sich alle Beschäftigten impfen lassen – von den Reinigungskräften über das Küchenpersonal bis hin zu Pflegekräften und Ärztinnen und Ärzte. Dahmen: "Hier geht es nicht darum, einzelne Berufsgruppen an den Pranger zu stellen, sondern da, wo Menschen gefährdet sind, alle Berufsgruppen in den Fokus zu nehmen." Wahrscheinlich würde man so eine Impfpflicht einführen müssen, so Dahmen.

Lockdown steht nicht zur Debatte

So sinnvoll eine neue und breit angelegte Impfkampagne sein mag – welche Maßnahmen helfen in diesen Tagen gegen die steigenden Infektionszahlen?

Bei dieser Frage verwiesen die Vertreter der Ampel-Parteien lediglich auf die aus ihrer Sicht zahlreichen Möglichkeiten der Bundesländer im Kampf gegen Corona. Einen bundesweiten Lockdown soll es jedenfalls nicht mehr geben, so die SPD-Gesundheitspolitikerin Sabine Dittmar. Die einzelnen Bundesländer könnten sich aber durchaus für lokale Schließungen bzw. die Absage von Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte entscheiden.