Ampel-Parteien planen neue Corona-Maßnahmen

3G am Arbeitsplatz, Unterstützung für die Kliniken und die Wiedereinführung der kostenlosen Tests: Angesichts der dramatischen Corona-Lage sind zusätzliche Maßnahmen geplant. Die Ampel-Parteien haben am Montag auf ein entsprechendes Gesetzespaket geeinigt, das nach den Worten von Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt bald auch mit den Ländern besprochen werden soll.

Göring-Eckardt sagte, wegen der dynamischen Lage seien über die bislang geplanten Maßnahmen hinaus zusätzliche Schritte erforderlich. Sie sprach sich für die kostenlosen Tests und die 3G-Regel am Arbeitsplatz aus. "Wir werden wieder mehr ins Homeoffice gehen müssen", sagte sie. Als weiteren Punkt nannte sie eine "Vorhalteprämie", mit der eine ausreichende Zahl an Intensivbetten in den Krankenhäusern gewährleistet werden soll.

"Wir brauchen gute, gemeinsame Lösungen", sagte Göring-Eckardt. Deshalb solle mit den Ländern der Dialog gesucht werden. "Die Situation eignet sich nicht dazu, parteipolitisch unterwegs zu sein."

Rückkehr zu kostenlosen Schnelltests

Zu den geplanten Maßnahmen gehören laut der Nachrichtenagentur AFP unter anderem Abstandsgebote, Maskenpflicht, 3G-Regelungen für öffentliche Räume und die Verpflichtung zu Hygienekonzepten.

SPD-Chefin Saskia Esken betonte darüber hinaus, es sei richtig, "dass wir die kostenlosen Bürgertests wieder einführen wollen". Bestätigt wurden die Pläne auch von FDP-Vertreter Marco Buschmann.

Entwurf soll am Donnerstag im Bundestag beraten werden

Der Gesetzentwurf, der Corona-Maßnahmen auch nach Auslaufen der epidemischen Notlage Ende November ermöglichen soll, soll am Donnerstag in erster Lesung im Bundestag beraten werden. Danach sind Anhörungen geplant. Das Parlament und eventuell auch der Bundesrat könnten das Gesetz dann in der kommenden Woche beschließen.

Nach den Worten von FDP-Parlamentsgeschäftsführer Buschmann planen die Ampel-Fraktionen ein Artikelgesetz, das das Infektionsschutzgesetz und andere Regelungen ändere. "Uns ist wichtig, dass die Corona-Politik wieder stärker in die Parlamente zurückkehrt", sagte er.

Der FDP-Politiker wies den Eindruck zurück, die Länder hätten nicht mehr die nötige gesetzliche Grundlage für Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Noch sei diese durch das Infektionsschutzgesetz gegeben. Und das Gesetzespaket von SPD, Grünen und FDP mit der Neuregelung werde rechtzeitig vor dem Auslaufen des Rechtsstatus der pandemischen Notlage von nationaler Tragweite im November in Kraft sein. "Es wird keinerlei rechtliche Unklarheit geben."

Gesundheitsschutz auf "starke rechtliche Basis" stellen

Göring-Eckardt forderte mehr Anstrengungen für das Impfen und verteidigte ebenso wie SPD-Chefin Esken das Vorhaben der Ampel-Parteien, die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen zu lassen und die neuen Gesetze zu beschließen. Dadurch werde der Gesundheitsschutz "auf eine neue, starke rechtliche Basis" gestellt, sagte Esken.

Die F.A.Z. zitiert aus dem Entwurf, SPD, Grüne und FDP wollten die pandemische Notlage nicht verlängern, und das Infektionsschutzgesetz so abmildern, dass Versammlungsverbote, Lockdowns mit Geschäfts- und Unternehmensschließungen sowie andere schwere Eingriffe und Einschränkungen nicht mehr möglich sind. Die bundeseinheitliche Regelung der Testpflicht in den Heimen sei unnötig, da die Länder sie ohnehin schon anordnen könnten und das größtenteils auch getan hätten, heißt es.

Söder kritisiert Auslaufen der epidemischen Lage

Demgegenüber kritisierte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das ursprünglich von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geforderte Ende der epidemischen Lage. Dieses auszurufen, sei "völlig absurd", sagte Söder im Deutschlandfunk. "Das suggeriert ja, dass das Thema gar nicht präsent sei. Das Gegenteil ist der Fall.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen bereiten sich Deutschlands Krankenhäuser wieder darauf vor, ihren Betrieb deutlich einzuschränken. Wenn es nicht gelinge, die neuerliche Welle zu brechen, "haben wir sehr bald wieder über 4.000 intensivpflichtige Covid-Patienten", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstagsausgabe) zur Begründung.

Der Leiter des von der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) geführten Registers der Intensivkapazitäten, Christian Karagiannidis, sagte im WDR Fernsehen, die Intensivstationen seien bundesweit zu knapp 90 Prozent ausgelastet. In Bayern, Sachsen und Thüringen sei die Situation besonders angespannt.