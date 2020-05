Corona als Stresstest für die deutsche Demokratie

Tausende Menschen haben in den letzten Tagen gegen die Coronamaßnahmen in Deutschland demonstriert. Am Samstag erreichten die Proteste ihren bisherigen Höhepunkt: 5.000 gingen in Stuttgart auf die Straße, in Berlin mehrere Hundert auf dem Alexanderplatz, in München sollen es 3.000 Menschen auf dem Marienplatz gewesen sein.

"Wir müssen hier quasi um ein Grundrecht betteln. Die Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht. Und allein die Tatsache, dass wir darum betteln müssen, finde ich eigentlich schon ein bisschen frech. Also ein ein bisschen soft formuliert, dass wir hier mit solchen Repressalien zu tun haben." Petra Kotthoff, Yogalehrerin und Organisatorin einer Demonstration in München

Dass in so vielen Städten überhaupt wieder Leute demonstrieren konnten, hat mit mehreren Gerichtsurteilen in den vergangenen Wochen zu tun. Auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entschied, dass ein pauschales Versammlungsverbot unzulässig sei. Allerdings müssten sich die Teilnehmer der Veranstaltungen an die Auflagen des Infektionsschutzgesetzes halten: also 1,50 Meter Sicherheitsabstand und eine gewisse Personenzahl nicht übersteigend.

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier

Leben kann nicht gegen anderes Leben aufgewogen werden

Neben einigen Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und Extremisten, sei es von links oder von rechts, gibt es Demonstranten, die die Maßnahmen für zu übertrieben und unverhältnismäßig halten. Sie wären damit nicht die ersten. Schon Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble drückte vor Wochen in einem Zeitungsinterview Zweifel aus. Er sagte:

"Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig." Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident

Und der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, erklärte:

"Ich sag’s Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären." Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen

Der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht Udo Di Fabio findet, in der Kritik wird viel durcheinander geworfen. Leben könne nicht gegen ein anderes Leben aufgewogen werden, egal wie alt und schwach ein Mensch ist. Eine Sache sei klar: Der Schutz des Lebens genieße in der Verfassung einen Höchstwert. Der Staat müsse alles tun, um Leben zu schützen.

"Aber dieses 'Alles' heißt zum Beispiel nicht, dass er foltern darf, um einen drohenden Terroranschlag abzuwehren." Udo Di Fabio, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht

Kein Grundrecht ist absolut

Eine Priorisierung von Grundrechten sei ganz schwierig, so Di Fabio. Es müsse immer abgewogen werden. Doch keines der Grundrechte sei absolut, auch nicht der Schutz des Lebens. Das sähe auch das Grundgesetz vor:

"Denn sonst könnten wir nicht Soldaten in kriegerische Einsätze schicken, von einem Polizisten, SEK-Mitarbeiter verlangen, sein Leben aufs Spiel zu setzen. Wir könnten sonst auch nicht hinnehmen, dass wir 3.000 Tote pro Jahr im Straßenverkehr haben. Wenn der Lebensschutz absolut wäre, dann müssten wir den Straßenverkehr komplett anhalten." Udo Di Fabio, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht

Staat hat die Pflicht, je nach Lage zu regulieren

Deswegen müssen nach Ansicht des früheren Verfassungsrichters nun in dieser neuen Phase der Pandemie die Grundrechte wieder stärker zur Geltung kommen. Di Fabio mahnt aber gleichzeitig an, dass - wenn es die Lage rechtfertigt - strengere Maßnahmen wieder ergriffen werden können.

"Wenn die Zivilgesellschaft selbst Urteilskraft hat, wie Immanuel Kant sich das vorgestellt hat, dann kann der Staat zurücktreten. Und wenn die Bürger anders handeln, wenn sie unverantwortlich sind, dann muss der Staat zur Wahrung bestimmter Rechtsgüter, insbesondere auch von Leben und Gesundheit, stärker regulieren und stärker eingreifen." Udo Di Fabio, ehemaliger Richter am Bundesverfassungsgericht

In einer zweiten Welle liegt für Di Fabio die womöglich unmittelbarste Gefahr für die Demokratie. Denn es sei gut möglich, dass ähnlich strenge Maßnahmen wie am Anfang der Pandemie nicht mehr von der breiten Bevölkerung getragen werden könnten. Bisher habe sich die Demokratie, findet Di Fabio, in dieser Krise gut behauptet.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!