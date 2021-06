Hunger im Jahr 2020 – Corona als Brandbeschleuniger

Die Ärmsten trifft die Pandemie am schlimmsten. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Die Präsidentin der Welthungerhilfe, Marlehn Thieme, bestätigt, dass Corona die Entwicklung vieler Länder des globalen Südens um Jahre zurückgeworfen hat: Die Zahl der Hungernden und der Armen habe weltweit zugenommen.

Bei einer Untersuchung in 25 Ländern kam heraus, dass fast die Hälfte der 16.000 befragten Haushalte heute weniger und schlechter isst als vor Ausbruch der Pandemie. Besonders hart traf Corona die ärmsten Regionen in Afrika südlich der Sahara. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hungern derzeit 690 Millionen Menschen weltweit. Allein durch die Pandemie und die Eindämmungsmaßnahmen werden Schätzungen zufolge bis zu 132 Millionen dazukommen.

Nahrungsmittel werden unerschwinglich

"Wenn wir nicht am Coronavirus sterben, verhungern wir", diesen Satz hört Kelvin Shingles von der Welthungerhilfe in Kenia seit Beginn der Pandemie. In Zeiten von Lockdown, wirtschaftlicher Rezession und steigender Armut werden Nahrungsmittel teurer, ist eine ausgewogene Ernährung für viele nicht mehr bezahlbar. Der Gesundheitszustand verschlechtert sich ebenso wie die Ausbildungssituation der Kinder. Frauen leiden überproportional häufig unter den negativen Folgen der Pandemie.

Indien: Beispiellose Krise erfordert beispiellose Reaktion

Als quasi über Nacht die indische Regierung am 24. März 2020 eine Ausgangssperre verhängte, um das Gesundheitssystem vor den katastrophalen Auswirkungen eines Covid-19-Ausbruchs zu schützen, verloren hunderttausende Tagelöhner ihre Arbeit und Unterkunft. Die Menschen strandeten unter freiem Himmel, ohne Essen, ohne fließendes Wasser, ohne Perspektive. Hilfsprogramme gab es kaum oder zu spät.

Die Welthungerhilfe nahm sich in Indien dieser Menschen an und machte auf ihre Not aufmerksam. Zusammen mit ihren Partnern vor Ort und lokalen Behörden wurden warme Mahlzeiten, Wasser, Gesichtsmasken und Hygienesets verteilt. Außerdem wurden für die Gestrandeten Transporte in ihre Heimatorte organisiert.

Wüstenheuschrecken in Afrika: Eine Plage biblischen Ausmaßes

Neben Corona bringt auch der Klimawandel den Ländern des globalen Südens Tod und Zerstörung. Am Horn von Afrika etwa haben extreme Wetterereignisse die massive Verbreitung von Heuschrecken begünstigt. Einige Länder erlebten die schlimmste Heuschreckenplage seit 25 Jahren. Und die Gefahr ist nicht gebannt: Laut der Welthungerhilfe droht eine erneute Plage, von der über 39 Millionen Menschen in Äthiopien, Jemen, Somalia, Sudan und Kenia betroffen sein werden.

Ziel der Welthungerhilfe: Überflüssig werden

Eine Welt ohne Hunger, so lautet das wichtigste Ziel der Welthungerhilfe. Indem sie die globalen Ernährungssysteme krisenfest, nachhaltig und gerecht machen will, will sie "Zero Hunger" schaffen. Ein visionäres Ziel, in das sie im vergangenen Jahr 273,5 Millionen Euro gesteckt hat. Damit hat die Welthungerhilfe in 35 Ländern über 539 Auslandsprojekte und rund 14,3 Millionen Menschen unterstützt. Der Großteil der Unterstützung - 179,3 Millionen Euro - ging nach Afrika und hier vor allem in den Südsudan.

Große Hilfsbereitschaft der Spenderinnen und Spender

Im Jahr 2020 nahm die Welthungerhilfe insgesamt 69,6 Millionen Euro an Spenden ein. Das ist ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme zeigte sich von der Spendenbereitschaft in Deutschland überwältigt. Trotz aller Einschränkungen und Probleme hätten die Menschen gesehen, dass die Pandemie in den Ländern des Südens verheerende Folgen habe. Viele Menschen geben geerbtes Vermögen an die Stiftung Deutsche Welthungerhilfe weiter.

Insgesamt verzeichnete die Welthungerhilfe Erträge von 285,4 Millionen Euro. 213,2 Millionen Euro kamen von Institutionen wie den Vereinten Nationen, der Europäischen Kommission, dem Auswärtigen Amt oder dem Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ).