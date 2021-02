Corona als Chance für den Traumberuf

Normalerweise würde Britta Weller jetzt gerade einmal in Los Angeles übernachten, am nächsten Tag in London, um anschließend einige Nächte daheim in München zu verbringen. Aber die Flugbegleiterin ist zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Anstatt zuhause zu sitzen und nichts zu tun, hat sie sich nebenberuflich als "Dogwalkerin" selbstständig gemacht. Das heißt, sie führt professionell Hunde Gassi. "Ein Traumjob", wie sie sagt.

Der Weg in die Selbstständigkeit war aber nicht leicht für sie. "Ich hatte große Angst und große Sorge am Anfang, weil es halt ein immenser Berg ist, den man erklimmen muss und man weiß nicht, was sich dann dahinter, bei der Talabfahrt, verbirgt und ob alles gut geht."

Pandemie wirkt sich auf Arbeitsmarkt aus

Wie Britta Weller geht es vielen. Laut dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales haben in der Zeit von März 2020 bis Ende Januar 2021 rund 2,6 Millionen Menschen im Freistaat Kurzarbeitergeld bezogen oder beziehen es noch. Die Kurzarbeit verhindert damit, laut dem Ministerium, einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und sichert Beschäftigung - vor allem im Gastgewerbe und im Einzelhandel.

Insgesamt beeinflusse die Pandemie den bayerischen Arbeitsmarkt "enorm", urteilt das bayerische Arbeitsministerium. Das zeige der Vergleich zum Vorjahr. Im Januar 2021 waren, laut Statistischem Landesamt, rund 316.791 Menschen in Bayern arbeitssuchend. Die Quote lag bei 4,2 Prozent und damit deutlich über der Quote im Januar 2020 mit 3,3 Prozent.

Die Kurzarbeit könne aber auch sinnvoll genutzt werden, sagt Bora Bölukbasi von der Agentur für Arbeit München. Der Berater empfiehlt Unternehmen, ihre Mitarbeiter in dieser Zeit fortzubilden, zum Beispiel im Bereich Digitales. "Die Corona-Krise ist wie ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung. Wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter dahingehend weiterbilden, schaffen sie sich die Fachkräfte der Zukunft", erklärt Bora Bölukbasi.

Pflege, Online-Handel und IT bieten Stellen

Trotz Krise gebe es auch Branchen, die einstellen, ermutigt Bora Bölukbasi. Zum Beispiel fehlen nach wie vor Pflegekräfte, sowie andere Mitarbeitende im Gesundheits- und Sozialwesen, wie Erzieher oder auch Beschäftigte in Versicherungen. Es ist eine Branche mit Zukunft, urteilen Experten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung.

Nach Schätzungen der Forscher werden im Jahr 2040 bundesweit rund sieben Millionen Menschen in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder ähnlichen Einrichtungen arbeiten. Damit werden die Pflege und das Sozialwesen zum größten deutschen Berufszweig. Das liegt, nach Angaben des Instituts, unter anderem daran, dass die deutsche Gesellschaft immer älter werde, aber auch an den Folgen der Corona-Pandemie.

Darüber hinaus suchten IT-Unternehmen oder der Lebensmittel- und Online-Handel, sowie der Sicherheitsbereich und die Telekommunikationsbranche momentan Personal, sagt Bora Bölukbasi. Welche Stellen in der eigenen Region frei sind, steht unter anderem in den Online-Jobbörsen der Agentur für Arbeit.

Herausfinden, worin man gut ist

Ob gekündigt, in Kurzarbeit oder unzufrieden, wer sich beruflich neu erfinden will oder muss, der kann sich an die Arbeitsagentur wenden - entweder für eine persönliche Beratung, in Corona-Zeiten per Telefon oder Videochat, oder online.

Seit vergangenem Dezember bietet das Online-Tool der Arbeitsagentur "New Plan" auch Hilfe bei der beruflichen Umorientierung. In psychologischen Tests können Interessierte ihr eigenes Können testen und erhalten Anregungen, wie sie sich im Job entwickeln können. Darüber hinaus liefert die Online-Plattform Informationen zu Weiterbildungsangeboten und Beschäftigungschancen.

Zwischen Ausbildung und Umschulung wählen

Auch nach Jahren im Beruf ist eine neue Ausbildung möglich. Entweder man bewirbt sich regulär um eine Lehrstelle oder man sucht nach einer Umschulung, schlägt Bora Bölukbasi vor. Weil Altersdiskriminierung strafbar ist, darf niemand abgelehnt werden, nur weil er älter ist, als andere Bewerber.

Josef Wirtz aus Fürstenfeldbruck absolviert zum Beispiel mit Anfang 40 seine zweite Ausbildung. Nach einer Lehre zum Bauzeichner und einem abgebrochenen Studium im Bauingenieurwesen, macht er nun den Gesellenbrief als Zimmerer.

IHK, Handwerkskammer und Berufsverbände bieten Informationen

Insgesamt gibt es laut der Bayerischen Industrie- und Handelskammer 200 Ausbildungsberufe im Freistaat. Welche Berufe das sind, darüber informiert die IHK beispielsweise in Webinaren, den sogenannten 'IHK-AusbildungsScouts'. Dort berichten Azubis aus Betrieben aller Branchen, über ihren Berufs- und Ausbildungsalltag und Zuschauer können Fragen zur Ausbildung stellen.

Auch Berufsverbände und die bayerische Handwerkskammer bieten Informationen zum Thema Aus- und Fortbildung.

Informationen suchen, Hilfe finden

Die Münchnerin Britta Weller hatte schon länger mit dem Gedanken gespielt, sich irgendwann einmal als Dogwalkerin selbstständig zu machen. Die aktuelle Kurzarbeit bot ihr die Chance, diese Idee anzugehen.

Informationen zum Thema Selbstständigkeit fand sie vor allem im Internet und bei einem Steuerberater, sagt sie. "Dann habe ich aber auch das große Glück, dass ich Arbeitskollegen habe, die sich auch, zum Teil nebenberuflich, selbständig gemacht haben und darüber konnte ich ganz viele Tipps sammeln", erklärt sie ihren Weg.

Ihr hat es geholfen, sich zunächst klar darüber zu werden, was sie mag, worin sie gut ist und was gerade gesucht wird. Die Antwort auf alle drei Fragen lautete für sie: Hunde ausführen.

Ikigai: Wofür lohnt es sich zu leben?

Die Pandemie sei eine gute Möglichkeit, um vielleicht völlig neue berufliche Perspektiven für sich zu finden, erklärt die Psychologin Daniela Blickhan. Sie ist Buchautorin und Coach, wobei sie Menschen bei ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt. Als Trainerin wendet sie dafür Forschungsergebnisse der positiven Psychologie an.