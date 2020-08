Corona als Chance für Beziehungen oder Trennungsgrund

"Hätten wir den Lockdown unter einem Dach verbracht, es hätte Tote gegeben“, ist sich die Münchnerin Petra B. sicher. In ihrer Beziehung hat es seit längerem gekriselt, kurz vor dem Shutdown haben sie und ihr Partner sich getrennt. Durch die physische und psychische Trennung, sagt Petra B., blieb den beiden erspart, was andere Paare möglicherweise während der Ausgangssperren unerbittlich zu spüren bekamen. "Also, wenn es schon Krisen gab, wenn es Verständigungsprobleme in der Beziehung gab, dann wurden die jetzt eben deutlich. Es ist ja normalerweise leicht, sich aus dem Weg gehen zu können, wenn jeder seine Beschäftigung hat. Aber wenn das wegfällt, dann ist man eben Nebeneinander und Miteinander und muss irgendwie miteinander klarkommen und da kommen eben die Konflikte deutlicher raus", so Paartherapeut Andreas Arnold aus Regensburg.

Tendenzen feststellbar aber noch nicht statistisch erfasst

Statistische Zahlen gibt es noch keine, wohl aber Tendenzen. Die Münchner Psychotherapeutin Daniela Geiger beispielsweise hat inzwischen doppelt so viele Beratungen wie vor Corona. Corona sei aber nicht unbedingt schuld an Trennungen, sondern fungiere eher wie ein Katalysator oder ein Beschleuniger. Der Würzburger Paartherapeut Andreas Arnold sagt, 'für immer' gibt es heutzutage ohnehin viel seltener, Corona habe dieses Phänomen nur verstärkt.

"Es gibt keine Beziehung, die ewig dauert und deswegen muss man ständig überprüfen und eben auch daran arbeiten, ob diese Beziehung noch Qualität hat. Auf einen Partner sich zu fixieren und zu sagen, mit dir gehe ich durch das Leben, ist auch ein Stück weit Verzicht, Verzicht auf all die anderen Möglichkeiten. Und wenn ich schon mal verzichte, dann muss ich natürlich auch in gewissem Sinne etwas davon haben. Auf Dauer nur verzichten, ohne dass mein Partner mir etwas dafür gibt, was ich mir eigentlich wünsche, das funktioniert halt dann nicht mehr." Paartherapeut Andreas Arnold aus Würzburg

Bislang keine erhöhte Scheidungsrate

Im Gegensatz zu Paartherapeuten, können die meisten Scheidungsanwälte in Bayern aktuell noch keinen Scheidungsanstieg erkennen. Michael Eitel ist seit 30 Jahren als Scheidungsanwalt in Nürnberg tätig. "Nein, also wir können das nicht bestätigen. Es gibt keinen Anstieg, der nicht innerhalb der normalen Schwankungsbreite liegen würde. Ob hier tatsächlich dann eine Zunahme vielleicht irgendwo zu verzeichnen wäre, das kann man statistisch sicherlich erst am Ende des Jahres erfassen. Das Einzige, was wir hier eben gemerkt haben, ist, dass die Streitheftigkeit ein bisschen zugenommen hat."

Üblicherweise sei der häufigste Grund für Scheidungen, dass sich Partner unterschiedlich entwickeln, so Scheidungsanwalt Eitel. Dieses Nebeneinanderherleben wie in einer WG, könne funktionieren, aber es schaffe auch Unglück, weil man gewisse Erwartungen auf Null schraube. "Und irgendwann stellt man fest, die ganze Ehe ist nur noch eine leere Hülle. Dann kommen natürlich auch noch die, ich sage mal, die Scheidungen, wo man eigentlich dann schon in einem sehr fortgeschrittenen Stadium überhaupt nicht mehr zusammenlebt und dann einen neuen Partner kennenlernt."

Corona als Beziehungschance

Grundsätzlich könne die Corona-Krise aber auch eine Chance für Beziehungen sein, sagt Paartherapeut Andreas Arnold. Denn es gibt auch den umgekehrten Fall, dass Eheleute in Krisen wieder mehr zusammenwachsen und kleinere Probleme an Bedeutung verlieren.