"Containern": Pater Jörg Alt gegen Lebensmittelverschwendung

Ihr Beitrag zum Umsteuern ist unter anderem das Containern, über das wir gerade gesprochen haben, also Lebensmittel aus Mülleimern von Supermärkten entnehmen. Laut Gesetz ist das illegal. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will das nun legalisieren, so die Aussage. Was halten Sie von seinem Vorstoß?

Jörg Alt: Das ist ein sehr guter Vorstoß. Vor allem ist er überfällig, denn es ist schlimm genug, dass in einem reichen Land wie Deutschland Menschen darauf angewiesen sind, sich aus Mülleimern von Supermärkten zusätzlich zu versorgen, weil sie sich von ihrer finanziellen Lage her nichts anderes leisten können. Und ich finde, es ist einfach ein Unding, dass Leute, die um ihr Überleben willen dazu gezwungen sind, dann auch noch als Verbrecher bestraft werden. Natürlich wäre es deutlich besser, wenn wir in einem Land leben würden, wo alle Haushalte genügend Geld haben, um sich selbstbestimmt das Essen zu kaufen, das sie wollen. Aber genau das ist ja dann im Folgeschritt auch gewünscht, dass wir eben ein Lebensmittelrettungsgesetz bekommen, wo auch noch mal die Qualität und die Preise von guten Lebensmitteln diskutiert werden. Und dann muss man natürlich auch darüber nachdenken, wie wir es schaffen, dass Niedrigeinkommenshaushalte in die Lage versetzt werden, sich selbstbestimmt eben diese qualitativ hochwertigen und ökologisch nachhaltig erzeugten Produkte kaufen zu können. Und damit sind wir beim Thema soziale Gerechtigkeit, Umverteilung und vielleicht auch Reichensteuern. Also, es kann doch nicht angehen, dass wir in Pandemiezeiten in einer Welt leben, wo die zehn reichsten Personen ihr Vermögen nochmals verdoppeln, während anderswo auf der Welt der Hunger wächst, Leute ihren Job verlieren und der Schuldenstand armer Länder Rekordhöhen erreicht. Hier ist etwas ganz enorm in Schieflage, und ich glaube, Lebensmittel und Essen, das Nachdenken, was es bedeutet, Lebensmittel zu haben, ist ein guter Punkt anzufangen, um von dort aus dann wirklich auch andere Missstände in unserer Gesellschaft zu beseitigen, die einfach nicht mehr auszuhalten sind.

Wie können wir es in Zukunft schaffen, qualitativ gute, hochwertige Lebensmittel und zugleich bezahlbare Lebensmittel für alle Menschen in Deutschland zur Verfügung zu stellen? Denn zum Beispiel alleine letztes Jahr hat die Inflationsrate, also die Inflation, dazu geführt, dass Lebensmittel sich um 5% verteuert haben, was für Menschen mit geringem Einkommen schon eine Belastung ist.

Jörg Alt: Ja, natürlich. Es ist nicht meine Aufgabe, den Job der Politik zu machen, aber ich erachte es als meine Aufgabe, als Sozialethiker und Priester darauf hinzuweisen, dass die Politik ihren Job macht. Und soziale Gerechtigkeit in einem Land ist ein wichtiges Thema, genau aus den Gründen, die Sie gerade aufgezeigt haben. Aber wie man das jetzt behebt, dafür haben wir doch hochbezahlte Experten, dann setzt man die eben daran und lässt sie ein Konzept entwickeln, wie eben die Einkommenslage von Haushalten so gestaltet werden kann, dass sie am Ende des Jahres mehr Geld im Beutel haben, als die Inflation ihnen wegfrisst. Es gibt genug Geld in dieser Welt. Es kann mir keiner sagen, dass es am Geld fehlt, aber man muss eben einfach schauen, wie man das Geld, was in der Welt existiert, so gerecht verteilt, dass jeder davon auch seinen Anteil hat.

Jetzt ist die Diskussion an dem Punkt, dass Cem Özdemir gesagt hat, dass er keine Ramschpreise mehr für Lebensmittel möchte. Haben wir denn aus Ihrer Sicht zu viele zu billige Lebensmittel in Deutschland?

Jörg Alt: Natürlich haben wir die, und seit meiner Aktion zivilen Ungehorsams bekomme ich z.B. auch Zuschriften von Landwirten, die versuchen, hochwertige Lebensmittel zu produzieren, die aber sagen, dass die Discounter mit ihrer Marktmacht die Preise auf ein Niveau runterdrücken, was es ihnen unmöglich macht, noch halbwegs anständig leben zu können. Also auch da muss man ran. Und das sind natürlich mächtige Gegner. Ich wünsche Cem Özdemir wirklich Glück, bei allem, was er sich vorgenommen hat, aber es wird nicht leicht werden, weil Edeka, Aldi und Co. natürlich ihr Geschäftsmodell sich nicht vermiesen lassen wollen.

Abschließende Frage: Was wünschen Sie sich denn von den verantwortlichen Handelnden in der Politik oder auch in der Wirtschaft? Konkret jetzt.

Jörg Alt: Konkret jetzt? Wir reden hier gerade über einen Systemwechsel weg vom Neoliberalismus, hin in eine Wirtschaft, die dem Gemeinwohl dient. Ja, ich wünsche mir von der Politik, dass sie auf die Bürger hört. Das ist Demokratie. Und es gibt den Bürgerrat Klima, der im September seine Empfehlungen vorgelegt hat, wie wir diese Wende schaffen können. Und da gibt es über hundert Forderungen, auf die sich zufällig zusammengeloste Bürger, die sich wissenschaftlich beraten und professionell moderiert wurden, geeinigt haben. Das sind Dinge drin, an die die Politik und die im Bundestag vertretenen Parteien nicht einmal zu denken wagen. Aber zum Beispiel ein Tempolimit auf deutschen Straßen findet in diesem Bürgerrat zu 58% Zustimmung, während die Politik von CSU über FDP uns immer noch weismacht, dass die Bevölkerung so etwas ablehnt. Also, tut sie nicht. Wenn ein solcher Bürgerrat sich auf solche Leitlinien verständigen kann, dann kann die Bundesregierung auch auf die Bevölkerung hören und sagen: ‚Okay, wir hören nicht mehr auf die Lobbyisten, sondern wir hören auf das, was die Bürger bereit zu unterstützen und umzusetzen sind.‘ Und wenn Deutschland das schafft, dann folgt die EU, und wenn die EU folgt und Standards setzt im Bereich sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit, werden andere Länder auf der Welt nicht umhinkommen, sich dort anzupassen, denn sonst riskieren sie den Zugang zu dem weltgrößten Markt, und das kann sich eigentlich niemand erlauben.

