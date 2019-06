vor 9 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Containern: Hamburgs Justizminister kündigt Sonderweg an

In der Diskussion um die Entnahme von Lebensmitteln aus Müllbehältern kündigt Hamburgs Justizsenator Till Steffen (Grüne) einen Sonderweg an. in der Bayern 2-radioWelt sagte er: "Kann man da nicht sagen, da wollen wir Strafverfolgung sein lassen?"