Commerzbank: Vetter soll doch Chef des Aufsichtsrates werden

Der frühere Vorstandschef der Landesbank Baden-Württemberg, Hans-Jörg Vetter, soll künftig den Aufsichtsrat der Commerzbank leiten. Der Präsidial- und Nominierungsausschuss habe dem Aufsichtsrat empfohlen, dem zuständigen Gericht die Bestellung von Vetter als neues Aufsichtsratsmitglied vorzuschlagen, wie die Bank mitteilte. Vetter sei auch Kandidat für die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden bei der Sitzung an diesem Montagnachmittag. Beschlüsse seien aber noch nicht gefasst worden.

Cerberus spricht Vetter Fähigkeit ab, die Commerzbank zu sanieren

Mit dem Schritt ignoriert der Aufsichtsrat offenbar bewusst ein Schreiben des Großaktionärs Cerberus. Der spricht Vetter die Fähigkeit ab, die Commerzbank sanieren zu können, obwohl dieser zuvor, in der Finanzkrise, der Landesbank Baden-Württemberg erfolgreich wieder auf die Beine half. Zudem sanierte er die frühere Bankgesellschaft Berlin, die sich mit Immobilienengagements verhoben hatte. Derzeit ist Vetter Aufsichtsratsvorsitzender des Tunnelbauers Herrenknecht.

In einem öffentlich gemachten Brief wird jeder Vorschlag abgelehnt, der nicht von Cerberus mitgetragen wird. Man habe zwei Kandidaten, heißt es, deren Namen aber noch nicht genannt würden. Auf diese Weise will der Investor offenbar einen Sitz im Aufsichtsrat erkämpfen.

Cerberus mischt sich öffentlichkeitswirksam ein

Die Kritik von Cerberus an der Commerzbank hatte zuvor allerdings schon einmal Auswirkungen gehabt und zum Rücktritt von Vorstandschef Martin Zielke und von Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann beigetragen. Dem Wunsch des US-Investors nach zwei Sitzen im Aufsichtsrat ist die Commerzbank aber bislang nicht nachgekommen.

Cerberus fühlt sich mit seinem Aktienanteil von fünf Prozent übergangen und lehnt daher auch die Wahl von Hans-Jörg Vetter zum neuen Aufsichtsratschef ab. Da Vetter nicht aus den bisherigen Reihen des Aufsichtsrats kommt, muss er jetzt zunächst gerichtlich bestellt werden, bevor er sein Amt antreten kann. Diese Zeit will Cerberus offenbar nutzen, um ihn zu diskreditieren.

Vorstandskandidaten in der Commerzbank

Anders ist es im Vorstand: Dort stehen mit der Finanzchefin Bettina Orlopp und dem Firmenkundenchef Roland Boekhout zwei interne Kandidaten für die Nachfolge von Martin Zielke bereit. Zielke will spätestens zum Jahresende die Bank verlassen, um einen Neuanfang zu ermöglichen.

Einschnitte bei Commerzbank nicht tief genug

Die Einschnitte bei der Commerzbank waren nicht tief genug, um die zweitgrößte deutsche Privatbank wieder profitabel zu machen, an der auch der Bund mit 15 Prozent beteiligt ist.

Zielke musste auch noch einräumen, dass seine Bank bei der Wirecard-Pleite 200 Millionen Euro durch einen geplatzten Firmenkredit verliert.