Cohen belastet Trump schwer

Gleich der Auftakt der Anhörung von Ex-Anwalt Michael Cohen vor dem US-Kongress hatte es in sich. Ein republikanischer Abgeordneter versuchte, die Anhörung in letzter Minute zu verschieben. Der Republikaner Mark Meadows - ein Vertrauter von Trump - argumentierte, den Ausschussmitgliedern seien Cohens Eingangsstatement und andere Dokumente nicht rechtzeitig übergeben worden.

Der demokratische Ausschussvorsitzende Elijah Cummings ließ über den Antrag der Republikaner abstimmen, das Komitee lehnte es mit der Mehrheit der Demokraten ab.

Auch der Abgeordnete von Trumps Partei wusste: Die Aussagen, mit der Cohen vor dem Gremium erschienen war, würden den Präsidenten in ein schlechtes Licht rücken. Und so kam es dann auch. Cohen, der in blauer Krawatte, dunklem Anzug und weißem Hemd auftrat, nannte seinen ehemaligen Boss einen "Rassisten", "Betrüger" und "Lügner". Der 52-Jährige, der mehr als ein Jahrzehnt für Trump gearbeitet hat, ist eine zentrale Figur in mehreren Affären um den Präsidenten.

Zudem bezichtigte Cohen den US-Präsidenten, im Wahlkampf 2016 vorab von der Veröffentlichung gehackter E-Mails der Demokraten durch WikiLeaks gewusst zu haben - eine explosive Anschuldigung, liegt Sonderermittler Robert Mueller doch Medienberichten zufolge in den letzten Zügen seiner Ermittlungen über Verfehlungen des Trump-Teams bei der letzten Präsidentschaftswahl. Die veröffentlichten E-Mails hatten Trump Konkurrentin, der Demokratin Hillary Clinton, geschadet.

Cohen entschuldigt sich für "fehlgeleitete Loyalität"

In der vorab verbreiteten Eingangserklärung sagte Cohen weiter:

"Ich schäme mich für meine Schwäche und meine fehlgeleitete Loyalität - für die Dinge, die ich für Mr. Trump getan habe, um ihn zu beschützen und zu fördern. Ich schäme mich, dass ich dazu beigetragen habe, Mr. Trumps unzulässige Taten zu verdecken, statt auf mein Gewissen zu hören." Ex-Anwalt Michael Cohen

Cohen legt "Beweise" für Schweigegeldzahlungen vor

Cohen sagt in dieser Woche mehrfach vor dem US-Kongress aus. Am Dienstag hatte er sich hinter verschlossenen Türen vor dem Geheimdienstausschuss des Senats geäußert.

Cohen legte dem Ausschuss Dokumente vor, mit denen er seine Anschuldigungen gegen den Präsidenten nach eigenen Angaben "unwiderlegbar" beweisen könne. Darunter war die Kopie eines Schecks, mit dem der Präsident ihn für die Zahlung von Schweigegeld an zwei Frauen entschädigt habe, sagte Cohen. Diese Frauen hatten vor der Wahl 2016 behauptet, eine sexuelle Affäre mit Trump gehabt zu haben. Da dieses Geld kurz vor der Wahl geflossen war, geht es womöglich um strafbare Versuche, die Umstände der Zahlung im Nachhinein zu verschleiern.

Cohen gab unter anderem zu, in früheren Aussagen gegenüber dem Kongress über einen Trump Tower in Moskau gelogen zu haben. Trump verfolgte das Hochhausprojekt demnach deutlich länger als ursprünglich von Cohen angegeben - nämlich bis mindestens Juni 2016, als Trump bereits so gut wie sicher als republikanischer Präsidentschaftskandidat feststand. Trumps langjähriger Anwalt räumte ein, dass er keine Beweise für eine Zusammenarbeit von dessen Wahlkampfteam mit Russland habe. Er habe in dieser Frage aber "Verdächtigungen". Der Frage einer solchen Zusammenarbeit geht derzeit FBI-Sonderermittler Robert Mueller nach. Trump bestreitet die Vorwürfe vehement. Cohen kooperiert mit Mueller.

Cohen zitiert rassistische Aussagen des Präsidenten

Zum Rassismus-Vorwurf sagte Cohen, Trump habe ihm gesagt, dass Schwarze ihn nie wählen würden, weil sie "zu dumm" seien. Trump habe ihn außerdem gefragt, ob er ein Land kenne, das von einem Schwarzen regiert werde und das kein "Drecksloch" sei. Zu dem Zeitpunkt sei Barack Obama US-Präsident gewesen.

Die Anhörung vor dem US-Kongress läuft zur Stunde noch. Cohen war im Dezember wegen Verstößen gegen das Wahlkampf-Finanzierungsgesetz und Falschaussagen zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Er soll seine Strafe im Mai antreten. Trump und das Weiße Haus sind seit Monaten bemüht, Cohen als Lügner zu diskreditieren. Er steht bei der Anhörung vor dem Kongress unter Eid.