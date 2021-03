Co2-Steuer: Was sie für Hauseigentümer und Mieter bedeutet

Seit Anfang des Jahres gilt in Deutschland ein CO2-Preis für Heizöl und Erdgas. Pro Tonne Treibhausgas, die beim Verbrennen entsteht, müssen verkaufende Unternehmen wie Raffinerien zunächst 25 Euro zahlen. Diese Kosten werden an die Kunden weitergegeben. Das Heizen mit Öl und Gas macht das teurer. Das soll bewirken, dass die Deutschen sparsamer und umweltfreundlicher heizen und so das Klima schonen.

Mit Erdgas und Öl zu heizen wird nun immer teurer

In diesem Jahr verteuert die CO2-Steuer den Liter Heizöl um sieben Cent pro Liter. Bei Erdgas zum Heizen sind es 0,5 Cent pro Kilowattstunde. Das entspricht einer Größenordnung von jeweils 10 Prozent Teuerung – beim Öl etwas mehr, beim Gas etwas weniger.

Angesichts der gewohnten Schwankungen des Energiepreises würde das vielen vielleicht zunächst gar nicht auffallen. Doch bereits jetzt ist festgelegt: Der CO2-Preis wird Zug um Zug steigen, in vier Jahren wird der Aufschlag auf Öl und Gas dadurch schon doppelt so hoch sein - um die 20 Prozent. Fossil zu heizen wird also langfristig immer teurer, darauf können die Deutschen sich einstellen.

Viele Hauseigentümer investieren jetzt

Andreas Scharli von der Bürgerstiftung "Energiewende Oberland" hält die Preissteigerung für sehr sinnvoll. Die Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Landkreise südlich von München von fossilen Energieträgern wegzubringen. Der CO2-Preis wird dabei eine große Hilfe sein, glaubt der Energieberater, für ihn war dieser Schritt überfällig. Viele Kundinnen und Kunden machten sich jetzt angesichts der Steuer Gedanken, was sie an ihren Gebäuden verändern könnten, um weniger Treibhausgas zu verursachen – und so neben Brennstoffkosten auch die Steuer zu sparen.

Und dafür werde es auch Zeit, so der Energieberater. Eine Untersuchung von Energiewende Oberland hat ergeben, dass Ölkessel in der Region im Durchschnitt 26 Jahre alt sind. Wer noch so einen Kessel hat, wird jetzt nach Alternativen suchen.

Beim Heizungstausch gibt der Staat hohe Zuschüsse

Das könnte zum Beispiel ein Pellet-Kessel oder eine Wärmepumpe sein. Beides CO2-freie Alternativen, mit denen sich Hausbesitzer die neue Steuer sparen können. Das bedeutet zwar eine große Investition von oft mehreren 10.000 Euro – aber es gibt dafür auch großzügige Förderungen vom Staat: 35 Prozent der Kosten – und noch einmal zehn Prozent, wenn ein Ölkessel ersetzt wird. Bei Installations-Fachfirmen herrscht derzeit Hochbetrieb.

Mieter haben selbst kaum Einfluss

Was aber machen Mieter? Für sie wird das Heizen ab diesem Jahr auch teurer. Und sie können nicht selbst eine neue Heizung einbauen. Darüber entscheidet der Eigentümer der Wohnung oder des Hauses. Und für Vermieter bedeutet die neue CO2-Abgabe eher keine Motivation zum Modernisieren: Denn sie zahlen die Zusatzkosten gar nicht, sondern reichen sie ganz einfach mit der Nebenkostenabrechnung an den Mieter durch.

Union will die Mehrkosten bei den Mietern lassen

Mieterverbände fordern, die Kostenaufteilung zu ändern. Volker Rastätter vom Mieterverein München argumentiert: "Derjenige, der über Modernisierungen entscheidet, muss auch einen Vorteil davon haben." Das gehe nur, wenn der Vermieter die CO2-Steuer übernehmen müsse.

Der Eigentümerverband Haus und Grund argumentiert dagegen damit, dass die Mieter durch ihr Verbrauchsverhalten die Energierechnung beeinflussen könnten. In der Bundesregierung fordert die SPD, dass der Vermieter zumindest die Hälfte der neuen Steuer tragen muss. Aber ihr Partner in der Großen Koalition, die Union, lehnt das ab. Und so bleibt vorerst alles beim Alten.

Auch Wärmedämmung kann für Mieter zunächst teurer sein

Allerdings: Auch wenn der Hauseigentümer zum Beispiel in die Gebäudedämmung investiert, bedeutet das zunächst einmal meist nicht, dass es für die Mieter unter dem Strich billiger wird. Denn die Kosten für die Wärmedämmung werden auf die Miete umgelegt, mit bis zu drei Euro pro Quadratmeter und Monat. Die Ersparnis bei den Nebenkosten wiegt das in der Regel nur teilweise auf. Der Vorstand der Baugenossenschaft Geretsried, Wolfgang Selig, nennt typische Zahlen: "Bei einer Wohnung wird vielleicht die monatliche Kaltmiete um 60 Euro erhöht und gleichzeitig sinken die Heizkosten um 25 Euro. Dann bleiben für die Mieter 35 Euro Mehrkosten übrig."

Freilich steigt durch die Dämmung oft auch der Komfort, die Wände sind nicht mehr kalt und die Fenster dicht. Diese Rechnung ändert sich allerdings künftig: Wenn durch die steigende CO2-Steuer Erdgas und Heizöl teurer werden, dann lohnt sich das Dämmen auch für die Mieter eher. Billiger wird das Heizen perspektivisch also nicht – aber die neue Steuer soll ja auch zum sparsamen Umgang mit Energie und Treibhausgasen anregen.

Der Staat gibt die Einnahmen aus der neuen Steuer zurück

Behalten will der Staat das Geld aus der CO2-Steuer übrigens nicht, sondern er gibt es an anderer Stelle den Bürgerinnen und Bürgern zurück. So wurde beispielsweise das Wohngeld erhöht, um für arme Haushalte die Mehrkosten beim Heizen auszugleichen. Gestiegen ist auch die Pendlerpauschale auf lange Strecken ab 20 Kilometern. Und die Bundesregierung hat durch einen Milliardenzuschuss verhindert, dass die Erneuerbare-Energien-Umlage und damit der Strompreis steigt.