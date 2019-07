Kostet der Ausstoß von klimaschädlichem Kohlendioxid bald Geld? Grüne wie FDP beantworten die Frage längst mit ja. Die CSU sieht das völlig anders und setzt auf Freiwilligkeit. In einer Aktuellen Stunde debattiert der Landtag heute noch einmal darüber.

50 Euro pro ausgestoßene Tonne CO2

Die Grünen glauben, mit diesem marktwirtschaftlichen Instrument den Ausstoß an CO2 senken zu können. Laut Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann gibt es so einen CO2-Preis bereits in 70 Ländern weltweit. Damit so eine Besteuerung Wirkung zeige, dürfe der Preis nicht zu niedrig sein. Hartmann denkt dabei an einen Preis von circa 50 Euro pro ausgestoßene Tonne CO2.

"Uns geht es nicht darum, dass der Staat mehr Geld einnimmt. Er soll das Geld wieder umverteilen, das heißt, wer viel CO2 verursacht, der zahlt mehr bei der Lenkungsabgabe, wer weniger verursacht, der kriegt in der Form von Energiegeld, das Geld zurückerstattet." Ludwig Hartmann, B90/Die Grünen

Die Grünen verweisen dabei auf die Schweiz. Dort hätte eine Studie ergeben, dass so eine Lenkungsmaßnahme mehr bringt als Subventionen. Sie fordern außerdem eine Neuausrichtung der bayerischen Wirtschaftsförderung: Nur wer klimafreundlich wirtschaftet soll auch gefördert werden. Eine Forderung die laut einer Umfrage im Auftrag der Grünen von 60 Prozent der bayerischen Bürger unterstützt wird.

CSU hält dagegen

CSU-Chef Markus Söder ist völlig anderer Meinung: "Wir setzen nicht auf Verbote und Vorschriften. Unser Weg sind positive Anreize und Motivation für jene, die CO2 sparen", sagte der bayerische Ministerpräsident in München. Dies müssten Steuerentlastungen sein. "Denkbar sind aber auch Vorteile, zum Beispiel für klimafreundliche Fahrzeuge im Straßenverkehr."

Mittelfristig - so der Plan der Grünen - müsse der CO2-Preis in geplanten Schritten erhöht werden. Damit einhergehen könne dann aber auch die Abschaffung beziehungsweise Senkung anderer Abgaben wie der Stromsteuer oder der EEG-Umlage. Zudem erscheine es ihm nicht sinnvoll, aktuell für alle Sektoren (Strom, Wärme, Verkehr) und Energieträger die gleichen Preise zu erheben, sagte Hartmann.

Unternehmen, die sich nicht an der CO2-Bepreisung beteiligen wollen, könnten sich einem "Energie-Check-Up" unterziehen und mit einer unabhängigen Agentur Effizienzmaßnahmen und CO2-Minderungsziele vereinbaren. Erreichten sie dann ihre Ziele, würden sie von der CO2-Abgabe befreit. Für Übererfüllung sei ein Bonussystem denkbar.

FDP spricht von planwirtschaftlicher Hybris

"Die Grünen planen einen Flickenteppich mit unterschiedlich hohen Abgaben und bürokratischen Ausnahmen. Dem Klima ist es aber egal, wo CO2-ausgestoßen wird", sagte FDP-Fraktionschef Martin Hagen. Es zeuge aber von einer "planwirtschaftlichen Hybris", wenn man glaube, die Politik könne für jede Branche den "richtigen" CO2-Preis festsetzen: "Die FDP fordert stattdessen die Ausweitung des bewährten europäischen Emissionshandels auf alle Sektoren."