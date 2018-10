CNN: Doppelgänger von Khashoggi in Istanbul aufgetaucht

Überwachungskameraaufnahmen von den Momenten rund um die Tötung des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi zeigen offenbar einen Mann, der in der Kleidung des Opfers in Istanbul herumläuft. Der Sender CNN strahlte am Montag die Aufnahmen aus. Er zitierte türkische Behördenangaben, dass es sich bei dem Mann um ein Double gehandelt habe, das einem saudi-arabischen Team angehört habe, das für ein Attentat auf den Getöteten nach Istanbul geschickt worden sei.

Doppelgänger fuhr zur Sultan-Ahmed-Moschee - und zog sich um

CNN berichtete, der Doppelgänger sei über den Hinterausgang des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul mit einem Komplizen nach draußen gegangen. Der Mann habe dann ein Taxi zur berühmten Sultan-Ahmed-Moschee genommen, wo er sich in einer öffentlichen Toilette Khashoggis Kleidung ausgezogen habe. Der staatliche Sender TRT berichtete ebenfalls, dass ein Mann, der in das Konsulat gegangen sei, das Gebäude in der Kleidung des Getöteten verlassen habe.