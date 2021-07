Clubs wieder zu - Polizei in Barcelona löst Straßenpartys auf

Nachdem in Katalonien wegen steigender Corona-Infektionszahlen Nachtclubs wieder geschlossen worden sind, hat die Polizei in Barcelona Straßenpartys aufgelöst. In der Innenstadt und am Strand versammelten sich Hunderte Menschen zu spontanen Feiern. Fliegende Händler verkauften Alkohol. Die Clubs in der Stadt waren nach monatelangen Schließungen erst vor drei Wochen wieder geöffnet worden.

Steigende Corona-Zahlen

In Spanien ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag auf 199 gestiegen - nahezu der Wert von 200, ab dem Deutschland ein Land zum Corona-Hochinzidenzgebiet erklären kann. So erging es Zypern, das erst vergangenen Sonntag zum Risikogebiet erklärt worden war und nun wegen mehr als 200 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen zum Hochinzidenzgebiet wird. Damit gilt eine Quarantänepflicht für alle Rückkehrer, die nicht vollständig geimpft oder genesen sind.

Spanien wird bereits ab Sonntag als Risikogebiet eingestuft. Für Spanien-Reisende ergeben sich bisher noch keine praktischen Folgen: Wer mit dem Flugzeug aus Spanien nach Deutschland zurückkehrt, muss wie bisher einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung dabeihaben. Damit entfällt dann die Quarantänepflicht.

Kritik aus Tourismusindustrie

Tourismusministerin María Reyes Maroto sagte, die Inzidenz als Gradmesser für das Risiko verliere angesichts der hohen Impfrate und der niedrigen Zahl an Corona-Patienten in den Krankenhäusern an Bedeutung. Spanien liege bei der Zahl der vollständig Geimpften mit 47,8 Prozent noch vor Deutschland (43,7). Auch die Todesrate sei niedriger als in Deutschland.

Spaniens Tourismusindustrie zeigte sich besorgt über die Einstufung des gesamten Landes als Risikogebiet durch Deutschland. "Natürlich sind wir beunruhigt", sagte die Präsidentin des Verbandes der Hoteldirektoren auf den Balearen (AEDH), Alicia Reina, der Deutschen Presse-Agentur. Aber die Buchungslage sei eigentlich noch recht gut, fügte sie hinzu. Auf Mallorca sind sieben von zehn Hotels wieder geöffnet.