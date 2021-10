Claudia Roth: Nicht voreilig über Posten spekulieren

Die Grünen-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth bewertete den Umgangston während der Sondierungsgespräche mit SPD und FDP als sehr harmonisch. Über den kleinen Parteitag der Grünen sagte Roth in der Bayern 2-radioWelt: "Es war wirklich eine Stimmung von Hoffnung da, von Aufbruch und von Wissen, dass man nicht alles durchsetzen konnte. Dass es aber auch ein anderer Stil war. Dass man gesagt hat, es muss jetzt eine zukunftsverantwortliche Politik gemacht werden."

"Bei diesen Sondierungen gab es ja wirklich nicht ein Hauen und Stechen und auch nicht die Verlierer und die Gewinner, sondern man hat gegeben und man hat genommen. Und man hat darum gerungen, eine neue, eine andere, eine nach vorne gerichtete Politik zu machen."

Im Hinblick auf die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen gab sich die Grünen-Politikerin sehr hoffnungsfroh: "Jetzt gibt es eine neue Konstellation, die wirklich spannend ist, dass nämlich erstens es drei Parteien seien müssen, die eine neue Koalition bilden [...] und zweitens, dass diese drei ziemlich nah beieinander sind. D.h. es ist nicht mehr so, dass ein Partner ganz groß ist und sagt, jetzt nehme ich mir noch ein paar Kleinere dazu, sondern dass man auf Augenhöhe respektvoll sich begegnen konnte."

Keine voreilige Posten-Diskussion

Die Grünen-Politikerin sprach sich gegen eine voreilige Diskussion über die Verteilung der Posten aus: "Das ist nicht positiv, dass jetzt schon über Posten spekuliert wird. [...] Das soll ganz am Ende sein. Zuerst muss auf dem Tisch liegen: Was will diese neue Regierung und dann kann man überlegen, wer sind die richtigen Leute, genau diese Aufgaben zu erfüllen."