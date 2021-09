Claudia Roth: Klimaneutralität ist eine Mammutaufgabe

Die Spitzenkandidatin der Grünen in Bayern für die Bundestagswahl, Claudia Roth, hält die Wahl am 26. September für richtungsweisend. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte Roth: "Diese Wahl ist auch eine Wahl, ob man so weiterwurschtelt und den Status quo verwaltet oder wirklich bereit ist, Veränderung zu schaffen - und zwar in vielen Bereichen."

Roth: Klimawandel ist Überlebensfrage

Nach den Worten Roths ist die Klimakrise "die Überlebensfrage geworden". In dem Zusammenhang kritisierte sie die Klimapolitik der CSU:

"Da reicht es nicht aus, Bäume zu umarmen und gleichzeitig die Windkraft auszubremsen. Es reicht nicht aus, Kruzifixe aufzuhängen und die Schöpfung zuzubetonieren. Oder Grün zu blinken und Andreas Scheuer als Verkehrsminister zu belassen." Claudia Roth

Die Grünen-Politikerin betonte: "Was wir jetzt brauchen, ist eine Energiewende. Wir brauchen wirklich eine Verkehrswende, die nachhaltig Mobilität auch in bayerischen ländlichen Regionen schafft. Wir brauchen eine Agrarwende und eine Städteentwicklung."

Bauchschmerzen mit Blick auf mögliche Koalitionspartner

Mit Blick auf mögliche Koalitionen sagte Roth: "Ich mache jetzt hier nicht eine Ausschließeritis":

"Ich habe meine Bauchschmerzen, wenn ich an außenpolitische Positionen der Linkspartei denke. Ich habe aber auch meine Bauchschmerzen, wenn ich an Steuersenkungspläne der FDP denke oder wenn ich an die Verweigerung von humanitärer Schutzverantwortung bei der CDU und bei der CSU denke." Claudia Roth

Die Grünen-Spitzenkandidatin in Bayern fügte an: "Angesichts der Tatsache, dass wir es in unserem Land - auch in Bayern - mit einer demokratiefeindlichen Partei zu tun haben - mit der AfD und den ganzen Rechtsextremen - müssen die demokratischen Parteien in der Lage sein, zusammenzuarbeiten."