Chrupalla und Weidel übernehmen auch Parteivorsitz der AfD

Die AfD wird künftig von einer Doppelspitze aus Tino Chrupalla und Alice Weidel geführt. Auf dem Bundesparteitag im sächsischen Riesa setzte sich Weidel mit 67,3 Prozent der Stimmen gegen den einzigen Gegenkandidaten, den EU-Abgeordneten Nicolaus Fest, durch. Zuvor war Chrupalla als Parteichef wiedergewählt worden. Zusammen führt das Duo damit sowohl die Bundestagsfraktion als auch die Bundespartei an.

Chrupalla mit knapper Mehrheit gewählt

Weidel und Chrupalla hatten sich zuvor gegenseitig als Kandidaten für den Chefposten vorgeschlagen. Der 47-Jährige ist bereits seit November 2019 an der Parteispitze und bekam bei der Abstimmung 287 von 538 abgegebenen Stimmen (53,4 Prozent). Sein Gegenkandidat Norbert Kleinwächter kam auf 195 Stimmen (36,3 Prozent). 55 Delegierte stimmten gegen beide Kandidaten. Es gab eine Enthaltung.

In einem weiteren Wahlgang ist Weidel von der stellvertretenden Parteichefin in die Position der gleichberechtigten Co-Sprecherin aufgerückt. Für Weidel votierten 360 von 538 Delegierten. 111 Delegierte (20,8 Prozent) stimmten für ihren Gegenkandidaten, den Europaabgeordneten Nicolaus Fest. 64 Stimmberechtigte votierten gegen beide Kandidaten, drei enthielten sich.

Erneute Entscheidung für AfD-Doppelspitze

Die Delegierten hatten am Freitag zwar die Satzung der AfD geändert, so dass künftig theoretisch auch eine Einzelspitze möglich ist. Der Thüringer Landesschef und Partei-Rechtsaußen Björn Höcke hatte sich dafür stark gemacht. Der Parteitag stimmte aber am Samstag dafür, es dieses Mal noch bei einer Doppelspitze zu belassen.

Auf dem Delegiertentreffen, das noch bis Sonntag dauert, wird der gesamte, zuletzt 13-köpfige Bundesvorstand neu besetzt. Damit wird auch über den künftigen Kurs der AfD entschieden.

Mit dpa- und AFP-Material.

Mehr in Kürze bei BR24.