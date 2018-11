Chronologie: die Schicksalswoche der CDU

9:54 Uhr am Montagvormittag. Das Atrium im Willy-Brandt-Haus ist gut gefüllt. Nach dem Wahldebakel in Hessen rechnen viele damit, dass es heute bei der SPD einen großen Knall gibt. Falsch gedacht.

Angela Merkel überrascht mit ihrem Rückzug

Die Bombe platzt bei der CDU. Parteichefin Angela Merkel teilt dem nun überfüllten Saal im Konrad-Adenauer-Haus mit: "Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren."

Völlig gelassen und entspannt erklärt Angela Merkel, dass sie auch als Bundeskanzlerin aufhören werde, das aber erst in drei Jahren. Sie wisse, dass das ein Wagnis sei, nicht mehr beide Ämter innezuhaben, aber sie habe sich das gut überlegt.

Die Blicke richten sich auch auf Horst Seehofer

Die Pressekonferenz im Konrad-Adenauer-Haus ist kaum beendet, da beginnt der Kampf um die Deutungshoheit. Wie die LINKE ist auch FDP-Chef Christian Lindner der Meinung: "Frau Merkel verzichtet auf das falsche Amt." Sie müsse als Bundeskanzlerin zurücktreten, um einen echten Neustart zuzulassen, lautet die Meinung der Liberalen.

Die Grünen hoffen auf Nachahmer. CSU-Chef Horst Seehofer solle es der CDU-Chefin gleichtun. Der aber denkt offensichtlich nicht an Rückzug, sondern bewertet Angela Merkels Schritt mit den Worten: "Es ist schade."

Der Machtkampf in der CDU beginnt

In der CDU beginnt mit der Ankündigung von Merkels Rückzug der Kampf um die Nachfolge. Noch im Präsidium heben am Montagvormittag Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn den Finger. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet werden ebenfalls Ambitionen nachgesagt. Aber er verhält sich noch ruhig. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Ursula von der Leyen muss auf allen Kanälen beteuern, dass sie nicht antritt. Einst galt sie als Kronprinzessin.

Erste Positionierungen für Annegret Kramp-Karrenbauer

Noch am Montag macht sich die Vorsitzende der Frauenunion, Annette Widmann-Mauz, für Annegret Kramp-Karrenbauer stark. Sie sei eine sehr erfahrene Ministerpräsidentin, die ein Bundesland erfolgreich regiert habe. Kramp-Karrenbauers Nachfolger im Saarland, Tobias Hans, bescheinigt ihr, dass sie "ihre eigene Person auch hinter die Sache stellen kann".

Das alles aber rückt am Montag in den Hintergrund, weil sich ein anderer ehemaliger Hoffnungsträger nach jahrelanger politischer Abstinenz zurückmeldet.

Die Rückkehr des Friedrich Merz

Friedrich Merz gibt erst einmal nur eine schriftliche Erklärung an die Presse. Die aber reicht aus, damit die halbe Republik ganz verrückt wird vor Freude. "Endlich wieder wirtschaftspolitischer Sachverstand", frohlockt es aus Wirtschaftsverbänden, Wirtschaftsvereinigungen und Wirtschaftsflügeln. Der lahmgelegte konservative Arm der CDU fühlt sich wie wiederbelebt.

Am Mittwoch sorgt Merz für einen vollen Saal in der Bundespressekonferenz, als er seine Kandidatur dort begründet. Er beteuert, keine offene Rechnung mehr mit Angela Merkel zu haben:

"Zu versöhnen gibt es zwischen Angela Merkel und mir nichts." Friedrich Merz, Kandidat für den CDU-Parteivorsitz

Zu echten Lobeshymnen können ihn die Journalisten aber nicht drängen. Er sei nicht mit allen Entscheidungen einverstanden gewesen, aber Angela Merkel verdiene trotzdem "Respekt und Anerkennung", sagt Merz.

Armin Laschet tritt doch nicht an

Er erbitte sich mehrere Tage Gesprächs- und Bedenkzeit, sagt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet am Dienstag, nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer, Jens Spahn und Friedrich Merz bereits ihren Hut in den Ring geworfen hatten. Es sollte nur eine Nacht dauern, bis Laschet machtpolitische Gründe anführt, warum er nicht als Kandidat antreten kann. Er führe in NRW eine CDU-FDP-Koalition, die ein Gegenmodell zur Großen Koalition in Berlin sei – inhaltlich wie stilistisch.

Was Laschet in seiner Erklärung nicht ausführt: Friedrich Merz und Jens Spahn kommen ebenfalls aus dem mitgliederstarken Landesverband Nordrhein-Westfalen. Drei Kandidaten aus einem Verband würden sich gegenseitig nur schwächen. Denn an den NRW-Delegierten führt kein Weg vorbei ins Amt des Parteivorsitzes.

Jens Spahn geht in der Debatte unter

Merz oder Kramp-Karrenbauer. Das ist die Frage der Woche, in der einer fehlt. Gesundheitsminister Jens Spahn gelingt es immerhin, einen Text in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" unterzubringen. Spahn schreibt, die Migrationspolitik dürfe nicht zu "unserer Agenda 2010" werden. Dabei müsse die Partei nicht nach rechts rücken. Gefragt sei ein moderner Konservatismus, so Spahn. Öffentlich hat sich seit Montag niemand in der CDU als Spahn-Unterstützer bekannt. Aber bis zum Parteitag sind ja auch noch fünf Wochen Zeit.