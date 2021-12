Christstollen-Tester: Naschen im Dienste der Qualität

Keine Advents- und Weihnachtszeit ohne Plätzchen, Lebkuchen und natürlich Christstollen. Letzter muss aber Mindeststandards erfüllen, um mit der Konkurrenz der Weihnachtsbrote mithalten zu können und als echter Stollen akzeptiert zu werden. Sein Motto daher: je reichhaltiger, desto besser. Ob dieses Kriterium alleine dann auch reicht, bewerten professionelle Christstollen-Tester.

André Bernatzky aus Dresden isst jedes Jahr kiloweise Stollen schon vor dem ersten Advent. Er tut das aus beruflicher Passion. Denn der 47-Jährige ist einer von etwa einem Dutzend Stollentestern in Deutschland und seit 15 Jahren bundesweit unterwegs im Dienste der Qualität. Dabei prüft er Kreationen in Ost und West nach den Leitsätzen für feine Backwaren des Deutschen Brotinstituts in Weinheim (Baden-Württemberg).

Christstollen-Form: Das Jesuskind, in Windeln gewickelt

Denn Stollen sind historisch gesehen sogenannte Gebildbrote. Sie gehören zu den Brauchgebäcken, denen aus religiösen Gründen eine bestimmte Form gegeben wird, erklärt Bernd Kütscher, Direktor der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim. Das seien meist Menschen, Hasen oder Vögel oder kunstvoll geformte Flechtgebäcke. "Der Stollen symbolisiert das in Windeln gewickelte Jesuskind." Daher auch die Bezeichnung "Christstollen".

So lecker Christstollen sind, so reichhaltig ist die Auswahl an unterschiedlichen Christstollen-Rezepturen: ohne Zitronat, Rosinen und Orangeat, mit regionalen Früchten statt Sultaninen. Regionale Obstbrände statt Rum aus der Karibik, auch mal vegan mit Pflanzenöl statt Butter, Stollen mit Wein oder Gin, mit Schokostücken für Kinder oder im Bergwerk gereift.

Der Stollen-Vorgänger: ein Fastengebäck

30 Kilogramm Fett und 60 Kilogramm Trockenfrüchte bezogen auf 100 Kilogramm Mehl sind aber die Mindestanforderungen, die ein echter Stollen erfüllen muss. Diese Zahlen imponieren umso mehr, wenn man sich die Geschichte des Stollen auf der Zunge zergehen lässt: die Stollen der damaligen Zeit waren ein Fastengebäck. Denn in der 40 Tage dauernden Fastenzeit vor Weihnachten waren tierische Produkte streng verboten, weiß Brot- und Stollenexperte Kütscher zu berichten. Somit durften sie auch keine Milch und keine Butter enthalten, sondern nur Mehl, Wasser und Rapsöl.

"Der Ursprungsstollen war also eher eine Art fetthaltiges Brot und diente wohl dazu, die kargen Fastenwochen, in denen ja auch Fleisch und Eier verboten waren, in den ohnehin nicht üppigen Zeiten zu überleben." (Bernd Kütscher, Direktor der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk)

André Bernatzky hat als freier Stollentester 15 bis 20 Einsätze pro Jahr und probiert in der Regel 500 bis 700 Stollen, vor allem in Dresden und Umland sowie im Erzgebirge. Aber auch in Thüringen, Brandenburg, Hessen, im Rheinland und in der Oberpfalz oder in Ostwestfalen ist er unterwegs. "Diesmal waren es etwas weniger (Einsätze Red.) wegen Corona", erzählt Bernatzky.

Geprüft wird im wahrsten Sinne des Wortes mit allen Sinnen und nach einem ausgeklügelten System: Form und Aussehen, Oberflächen und Krusteneigenschaften, Lockerung und Krumenbild, Struktur und Elastizität werden bewertet. Für Fehler wie ungleichmäßige Verteilung des Zuckers oder der Rosinen gibt es Punktabzug.

Eine Explosion in der Nase beim Stollen-Riech-Test

Zuerst aber riecht Bernatzky, ob Butter, Mandeln, Zitrone, Gewürz harmonieren und eine Explosion in der Nase auslösen - und dann auf der Zunge. Etwa ein Drittel pro Scheibe zerdrückt er am Gaumen, "also ein knappes Kilo bei jeder Prüfung; da ist man dann auch satt". Fünf bis sieben Kilo nimmt der 1,93-Meter-Mann so schon vor der Adventszeit zu. "Pures Hüftgold", sagt er. Erst ab Januar trainiert er sich das wieder ab, mit Sport und weniger Essen. Denn bis Weihnachten genießt er auch privat Stollen. "Da kann man schon süchtig werden."

Und wer beim nächsten Christstollen-Naschen mit Angeber-Wissen glänzen will: ursprünglich basiert der Christstollen auf den keltischen Opferbroten, welche mit der Christianisierung (hierzulande im 8. bis 10. Jahrhundert nach Christus) von den mittelalterlichen Klosterbäckereien übernommen wurden. Die erste urkundliche Erwähnung des Stollens erfolgte schon vor rund 700 Jahren. Doch vermutlich ist das Gebäck noch weitaus älter – wobei der frühere Stollen mit dem heutigen nur die Form verbindet, nicht die Rezeptur.