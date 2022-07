"Christliche Werte": Die Propaganda des russischen Patriarchen

Würden katholische oder evangelische Geistliche in Deutschland die Vermittlung christlicher Werte oder die Verbesserung der allgemeinen "geistigen und moralischen Verfassung" als staatliche Aufgaben bezeichnen, dann wäre das mit großer Wahrscheinlichkeit als Mahnung an die Politik gemeint, nicht vom rechten Weg abzukommen.

Wenn der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill I. so über Russland spricht, dann kann davon ausgegangen werden, dass in seinen Augen der Krieg gegen die Ukraine keinen Wiederspruch zu "christlichen" oder "moralischen" Werten darstellt.

Kirchenoberhaupt in der Kritik

Bei den 600-Jahr-Feiern des Dreifaltigkeitsklosters in Sergijew Possad, sagte der Kirchenführer, Russland habe den Versuchen seiner Zerstörung stets getrotzt, "nicht nur, weil wir hervorragende militärische Führer hatten oder weil unsere Soldaten mutig waren, sondern weil es Gottes Wille war".

Keine mahnenden Worte, sondern provokante Unterstützung und Rechtfertigung des Angriffskriegs - damit hat es Patriarch Kyrill in den letzten Monaten immer wieder in die Schlagzeilen geschafft.

EKD-Ratsvorsitzende: "Ich halte das für Gotteslästerung"

Für seine Äußerungen erhielt er Sanktionen von der britischen Regierung und massive Kritik von katholischen, evangelischen aber auch orthodoxen Christen. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, warf Kyrill "Gotteslästerung" vor, Kurienkardinal Kurt Koch sprach von einem Missbrauch der Religion. Es sei eine "Häresie" (Irrlehre), dass er Patriarch aus pseudoreligiösen Gründen den Krieg in der Ukraine zu legitimieren wage, so der vatikanische Ökumeneminister.

Auch Papst Franziskus kritisierte das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, bleibt aber mit Kyrill im Dialog und gibt sich zurückhaltend. Sanktionen der Europäischen Union gegen den Patriarchen sind auf Druck des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban ausgeblieben.