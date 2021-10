Lambrecht will keine Gendersternchen in Behörden

Kein Genderstern mehr in der offiziellen Kommunikation: Diese Devise hat Bundesfrauenministerin Christine Lambrecht (SPD) ausgegeben. Ministerien, Kanzleramt und die obersten Bundesbehörden: Sie alle sollen auf das Gendersternchen verzichten. Und nicht nur auf den Stern. Dasselbe gelte für den Binnendoppelpunkt, den Binnenunterstrich und das große Binnen-I, heißt es in einer Empfehlung des Ministeriums, aus dem die "Neue Osnabrücker Zeitung" zitiert.

Datiert ist die Empfehlung auf den 16. September. Dem Bericht zufolge richtet sie sich an die Verwaltung des Bundes inklusive Kanzleramt und Ministerien. Adressaten sind aber auch Bundesgerichte sowie Bundes-Stiftungen des Öffentlichen Rechts, nicht aber der Bundestag als Gesetzgeber und der Bundespräsident.

Lambrecht verweist auf Deutschen Rechtschreibrat

Als Begründung verweist Lambrecht auf die Auffassung des Deutschen Rechtschreibrates: Danach sei die Verwendung von Sonderzeichen "derzeit rechtswidrig". Außerdem sei nicht sichergestellt, dass solche Schreibweisen "allgemein verständlich" sind.

In ihrer Empfehlung wendet sich die Ministerin aber auch gegen das so genannte "generische Maskulin" (Beispiele: "Jeder, der", "alle Lehrer"). Stattdessen sollten weibliche Formen verwendet werden, sofern vorhanden - wie etwa bei "Kunde und "Kundin". Davon auszunehmen seien wiederum juristische oder abstrakte Personen wie "Arbeitgeber".

"Pragmatischer Umgang" mit zusammengesetzten Wörtern

Was zusammengesetzte Wörter angeht, empfiehlt das Familienministerium einen "pragmatischen Umgang". Beispiel "Ministerpräsidentenkonferenz": Die Verwendung dieses Begriffs sei in Ordnung. Allerdings sollten die unterschiedlichen Geschlechter dann explizit genannt werden, wenn das Kompositum aufgelöst wird, etwa als "Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder".

Wo immer möglich, solle ein neutrales Wort verwendet werden, heißt es in der Empfehlung weiter, etwa "Teilnahmeliste" statt "Teilnehmerliste". Auch werden möglichst geschlechtsneutrale Begriffe angemahnt, wie Pflegekraft, Belegschaft oder Vorsitz.

Stellenausschreibungen: "m/w/d"

Auch der Umgang mit Menschen, die sich als geschlechtlich divers sehen, wird in dem Schreiben thematisiert. Hier bleiben die Empfehlungen aber zurückhaltend. Gehe es um gemischte Gruppen, sei die ausschließliche Nennung von weiblicher und männlicher Form "grundsätzlich annehmbar". Begründung: Der Anteil anderer Personen sei "sehr gering". Bei Stellenausschreibungen wiederum müsse zwingend die Abkürzung "m/w/d", also männlich, weiblich, divers, verwendet werden.

Frauenministerin Christine Lambrecht leitet auch das Justizressort. Vor rund einem Jahr hatte sie für Aufsehen gesorgt, weil in einem Gesetzentwurf des Justizministeriums ausschließlich die weibliche Form zu lesen war, also durchgehend von "Arbeitnehmerinnen, Geschäftsführerinnen oder Verbraucherinnen" gesprochen wurde. Das Innenministerium hatte interveniert, Lambrecht ruderte wieder zurück - und das Gesetz ging schließlich in der herkömmlichen Form durchs Kabinett und den Bundestag.

Söder lässt Sprach-Leitlinien der Unis überprüfen

Bei der CSU dürfte Lambrechts Vorstoß jedenfalls gut ankommen: Beim jüngsten Parteitag der Christozialen haben sich satte 96 Prozent der Delegierten für einen Antrag mit dem Titel "Keine Sprachvorschrift von oben" ausgesprochen. Und das Wissenschaftsministerium überprüft auf Wunsch von Ministerpräsident Söder die Sprach-Leitlinien der Hochschulen im Freistaat.