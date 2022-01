Lambrecht warnt Russland im Bundestag vor Angriff auf Ukraine

Im Bundestag hat die neue Verteidigungsministerin Christine Lambrecht ihre Pläne für die Bundeswehr vorgestellt – und dabei auch einen höheren Wehretat gefordert, da es unter anderem zu viele Missstände bei der Ausrüstung gebe. Es war für sie die erste größere Rede zu diesem Thema. Gesprochen wurde bei der Aussprache im Parlament aber auch über Russland und die Ukraine.

Russlands Aufmarsch "verstößt gegen alle Regeln"

Lambrecht warnte Russland ausdrücklich davor, die Ukraine anzugreifen. Jeder russische Angriff auf die Ukraine werde Konsequenzen nach sich ziehen. Der russische Aufmarsch an der ukrainischen Grenze verstoße "gegen alle Regeln des friedlichen Miteinanders." Außerdem wies sie die Forderung Moskaus zurück, dass die NATO ihre Erweiterung stoppen solle. Russland habe kein Vetorecht, wenn es um Bündnisfragen gehe und "kann uns hier auch nicht erpressen", sagte sie in ihrer Rede.

Angesichts der Bedrohungslage im Ton zu sanft aufzutreten – das wollte sich die SPD-Politikerin ganz offensichtlich nicht vorwerfen lassen. Wird doch ihre Partei gerne dafür kritisiert, sich oft allzu anschmiegsam gegenüber Moskau zu verhalten.

Grüne treten noch schärfer als Lambrecht auf

Im Ton noch eine Spur schärfer tritt allerdings der Koalitionspartner von den Grünen auf. Die Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger sagte, wenn Autokraten mit Menschenrechtsverletzungen, mit militärischer Aggression und mit Erpressungsmanövern ihre geopolitischen Machtinteressen durchdrücken wollten, "wie wir es von der Kreml-Führung in der Ukraine sehen, dann ist das weder in unserem Interesse noch dürfen wir uns das bieten lassen."

Nordstream II kein Thema im Bundestag

Was die Ministerin selbst angeht, so war die im Ton durchaus klar - doch ist sie das auch in der Sache? Auf das heikle Streit-Thema Nordstream II etwa ging Christine Lambrecht in ihrer Rede nicht ein. Aus ihrer Partei, der SPD, hatte es zuletzt Stimmen gegeben, man möge die Gasleitung bitte nicht mit dem Ukraine-Konflikt vermengen. Von Generalsekretär Kevin Kühnert etwa. Die Grünen hingegen stellen NordStream2 eben wegen der Putin-Drohkulisse erneut offen in Frage.

Linke sehen Deutschland nicht als "ersten Gesprächspartner" für Ukraine-Konflikt

Diese Vielstimmigkeit der Regierung kritisiert die Linkspartei: "Wer so uneinheitlich und widersprüchlich agiert, der darf sich nicht wundern, dass er nicht als erster Gesprächspartner in Frage kommt", meint der Linken Politiker Ali Al-Dailami. Der schnitt damit ein weiteres, für Deutschland und Europa heikles Thema an. Die Tatsache, dass Putin direkte Gespräche mit den USA – ohne Europäer am Tisch – bevorzugte und auch bekam.

Den Eindruck, dass über die Köpfe Deutschlands und der EU hinweg über deren Schicksal verhandelt wurde, versuchte die Bundesregierung nun aber kleinzureden. "Im NATO-Russland-Rat - der endlich, endlich wieder stattgefunden hat – in der OSZE, überall, wo Gespräche geführt werden, haben wir Europäer eine starke Stimme", meint Ministerin Lambrecht. Dabei werfen Kritiker der EU vor, dass diese europäische Stimme eben weder einhellig, noch mit militärischer Stärke unterfüttert sei und genau deshalb auch oft überhört werde.

Russland-Ukraine-Gespräche werden fortgesetzt

Die Spannungen im Ukraine-Konflikt hatten zuletzt stark zugenommen. Diese Woche gab es deshalb auf verschiedenen Ebenen Gespräche. Am Mittwoch berieten die 30 Nato-Staaten und Russland erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder miteinander. Darüber hinaus gab es am Donnerstag eine Sitzung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Bereits am Montag hatten sich Vertreter Russlands und der USA in Genf getroffen.

Am kommenden Dienstag reist dann Außenministerin Annalena Baerbock nach Kiew und Moskau. Ob der so viel beschworene Gesprächsfaden aber wirklich weitergesponnen wird oder jäh abreißt, wird wohl letztlich in Moskau entschieden.