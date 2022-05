Christian Springer: "Syrien-Geberkonferenz ist ein Witz"

Der Kabarettist Christian Springer hat die internationale Geberkonferenz für Syrien im Gespräch mit BR24 als "Witz" bezeichnet. Deutschland sei ein sehr gutes "Geberland". Aber mit der gesamten Summe, die gerade ausgehandelt werde, könne man nicht einmal 50 Prozent des Bedarfs decken.

Noch größere Not in Syrien

Hinzu komme, dass die aufgelisteten Summen an keine Bedingungen geknüpft seien, so Springer: "Das heißt, das Geld kann in die Korruption fließen, das Geld fließt durch viele Umwege auch in die Hände von Assad. Es ist eine richtige Katastrophe, und es ist nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein."

Christian Springer, der die Hilfsorganisation "Orienthelfer" gegründet hat und der selbst immer wieder nach Syrien reist, sagt, dass die Not dort noch größer geworden sei. Die Preise hätten sich zum Teil verzehnfacht, die syrische Währung sei zusammengebrochen. Es fehle an Medikamenten, an Lebensmitteln, an allem, so der Kabarettist. "Es besteht im Moment überhaupt keine Hoffnung auf irgendeine positive Lösung."

6,7 Milliarden Dollar - weniger als erhofft

Tatsächlich ist bei der internationalen Geberkonferenz für Syrien erneut deutlich weniger Geld eingesammelt worden als von der Uno erhofft. Die beteiligten Staaten wollen insgesamt 6,7 Milliarden Dollar (6,4 Milliarden Euro) bereitstellen, wie die EU am Dienstag zum Abschluss der Konferenz in Brüssel ankündigte.

Die Zusagen lagen damit weit unter dem von der Uno ausgegebenen Ziel von 10,5 Milliarden Dollar für dieses Jahr. Deutschland leistet voraussichtlich mit gut einer Milliarde Euro den größten finanziellen Beitrag.

Auch Oxfam verärgert

Die Hilfsorganisation Oxfam kritisierte, dass damit die Hoffnungen der Uno erneut nicht erfüllt wurden. Bereits im vergangenen Jahr waren die Zusagen hinter den Erwartungen der Vereinten Nationen zurückgeblieben.

Die beteiligten Staaten hatten damals Hilfen in Höhe von insgesamt 6,4 Milliarden Dollar zugesagt, die Uno hatte auf zehn Milliarden Dollar gehofft. Die Menschen in Syrien "können es sich nicht leisten, dass dies noch ein Jahr passiert", erklärte Oxfam.