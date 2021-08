Christian Schmidt: "Bin nicht der Großwesir von Bosnien"

Mehr als 100.000 Menschen sind im Bosnienkrieg gestorben – ein Ende setzte der Friedensvertrag von Dayton im Jahr 1995. Das Ziel: Bosniaken, Kroaten und Serben sollen in Frieden zusammenleben. Ein Hilfsmittel dafür: Der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, der den zivilen und politischen Wiederaufbau des Landes überwachen soll und weitreichende Befugnisse hat.

Amtsübergabe in unruhigen Zeiten

Nun übernimmt ein Politiker aus Bayern, der CSU-Bundestagsabgeordnete Christian Schmidt, das Amt von seinem österreichischen Vorgänger Valentin Inzko. Der hat seine Amtszeit mit einem Paukenschlag beendet und die Leugnung von Völkermord in Bosnien-Herzegowina unter Strafe gestellt.

Das betrifft auch den Völkermord von Srebrenica, eines der heikelsten Themen im Land. Bosnisch-serbische Einheiten hatten 1995 in Srebrenica etwa 8.000 muslimische Männer und Jungen ermordet. Bosnisch-serbische Politiker haben schon angekündigt, keine Entscheidungen mehr vom neuen Hohen Repräsentanten zu akzeptieren.

Schwierige Startbedingungen

Keine einfachen Startbedingungen für Schmidt, der außer Bundeslandwirtschaftsminister auch Staatssekretär im Verteidigungsministerium war – doch er stellt im BR24-Interview klar, dass er sich nicht einschüchtern lassen will. Er sei mit vollen Kompetenzen ausgestattet und empfehle jedem, sich daran auch zu orientieren, so Schmidt.

Ihn irritiere, dass es überhaupt eine Diskussion über dieses Thema gebe – Kriegsverbrechen dürften nicht geleugnet werden. "Ich will an die Diskussion in unserem Land, Stichwort Holocaustleugner, gar nicht anschließen", sagt Schmidt. "Aber das wäre schon auch ein Bezug dazu, wie man mit solchen Fragestellungen umgehen kann."

Große Aufgabe Versöhnung

Eine Versöhnung, wie sie zwischen Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg mit gutem Erfolg angestrebt wurde, hat nach Ansicht Schmidts in vielen Teilen Bosnien-Herzegowinas noch nicht einmal begonnen. Das sei eine große Aufgabe seiner Amtszeit, so Schmidt.

Um sie zu erfüllen, müsse man junge Menschen von der Abwanderung abhalten und ihnen Chancen bieten - durch Verlässlichkeit, Korruptionsbekämpfung und Rechtsstaatlichkeit. Außerdem will Schmidt Bosnien-Herzegowina fit für einen späteren EU-Beitritt machen.

Schmidt: "Ich bin nicht der Großwesir"

Als Hoher Repräsentant verfügt Schmidt über eine große Machtfülle durch die so genannten Bonner Vollmachten: Er kann beispielsweise im Alleingang gewählte Amtsträger entlassen und Gesetze erlassen. Diese Möglichkeiten seien Notfallmaßnahmen, stellt Schmidt im BR24-Interview klar: "Ich bin nicht der Großwesir, sondern ich bin ein von der internationalen Gemeinschaft berufener, gewählter, demokratisch ernannter Politiker."

Er sei aber auch bereit, klare Ansagen zu machen. "Und da müssen sich auch einige darauf einstellen, dass ich nicht nur in der Lage bin, Freundlichkeiten aufzusetzen, sondern, dass ich, wenn es der Sache dient, auch ziemlich hart und unangenehm sein kann."

Eigene Abschaffung als Ziel

Alles in allem ist das neue Amt für Christian Schmidt eine herausfordernde Aufgabe – mit dem Ziel, sich selbst abzuschaffen: "Mein größter Erfolg wäre es, wenn ich es noch in meiner Zeit schaffen könnte, dass ich dann als letzter Hoher Repräsentant die Aufgaben voll an eine in die Europäische Union orientierte und dem Standard entsprechende Demokratie mit gesicherten Grenzen übergeben kann."