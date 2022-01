Christian Neureuther zeigt kein Verständnis für Djokovic

Der Ex-Skirennläufer Christian Neureuther appelliert an die Vorbildfunktion der Spitzensportler zur Einhaltung der Corona-Regeln. Am BR "Sonntags-Stammtisch" sagte er, dass er aus sportlicher Sicht nicht nachvollziehen könne, wie sich der serbische Tennisstar Novak Djokovic in Australien verhält.

Neureuther vermutet Impfverweigerer-"Agenda" bei Djokovic

"Es gibt Regeln, an die wir uns auch als Sportler halten müssen", sagte Neureuther. Er vermute, dass hinter dessen Verhalten eine "Agenda" stecke, als Impfverweigerer die australische Impfpflicht zu umgehen. Novak Djokovic wartet derzeit auf eine Einreiseerlaubnis nach Australien. Der Weltranglisten-Erste wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung einreisen, um an den Australian Open teilzunehmen. Die Behörden verweigerten ihm das bisher, am Montag soll ein Gericht darüber entscheiden.

Sportler sollen ihrer Vorbildfunktion gerecht werden

Auch mit Blick auf die Corona-Fälle im Kader des FC Bayern meinte Christian Neureuther: "Ich glaube, dass es für die Persönlichkeit eines Sportlers schon auch wichtig ist, sich solidarisch zu erklären mit Themen der Gesellschaft und zu sagen: Ich bin ein Vorbild und da muss ich nicht alle Freiheiten, die mir jetzt vielleicht zustehen, auch nutzen."

Bedford-Strohm zu Kreuzigungsvergleich: "voll daneben"

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, ebenfalls zu Gast in der Sendung, kritisierte in der Sendung das Verhalten von Djokovics Vater Srdjan. Dieser hatte in einer Pressekonferenz seinen Sohn mit Jesus Christus verglichen, den man jetzt auf die gleiche Weise zu "kreuzigen" versuche. Das sei "voll daneben", meinte Bedford-Strohm.