Lindner sieht gute Chancen für Tank-Zuschuss – Kritik von Grünen

Angesichts steigender Energiepreise diskutiert die Bundesregierung weiter über Entlastungen für Verbraucher. Den Vorschlag des FDP-Bundesfinanzministers Christian Lindner für einen Benzin-Zuschuss sehen vor allem die Grünen kritisch.

Lindner erwartet Zustimmung zum Tank-Zuschuss von Koalition

Lindner hatte zuletzt seinen Vorschlag zum Tank-Rabatt konkretisiert: Er möchte, dass alle Autofahrer einen Zuschuss von 30 bis 40 Cent pro Liter bekommen. Trotz Kritik erwarte er eine Zustimmung der Ampel-Koalition zu seinem Vorschlag. Am Montagabend im ZDF-"heute journal" antwortete er auf die Frage, wie hoch er die Chancen sehe: "Hoch".

Man dürfe die Familien, die Pendler und die Gewerbetreibenden mit den stark steigenden Preisen nicht allein lassen: "Das ist nicht die einzige Entlastungsmaßnahme, die wir brauchen, aber es ist eine wichtige und dringliche."

Lindner rechnet mit Kosten von sechs Milliarden in drei Monaten

In der "Rheinischen Post" hatte Lindner zuvor Details genannt. So könnte der staatliche Zuschuss beispielsweise für drei Monate befristet ausgezahlt werden, was mehr als sechs Milliarden Euro kosten würde. Die konkrete Ausgestaltung sei in der Regierung aber noch offen: "Aber man kann pro 10 Cent und Monat 550 Millionen Euro rechnen. 40 Cent für drei Monate zum Beispiel wären also 6,6 Milliarden Euro", sagte er dem Blatt.

Kritik von den Grünen und aus der Mineralölwirtschaft, bei dem Modell drohe ein riesiger Bürokratieaufwand, weil jede Tankstelle jede Quittung einzeln einreichen müsse, wies Lindner zurück. "Es soll nicht jede Tankquittung individuell verwaltet werden. Das wäre abwegig." So sollten etwa Tankstellenketten auf der Basis der Gesamtmenge des verkauften Sprits die Erstattung beim Staat beantragen können.

Grüne: Heiz- und Lebensmittelzuschuss statt Benzin-Subvention

Grünen-Chefin Ricarda Lang bekräftigte am Dienstag im Morgenmagazin von ARD und ZDF, sie sehe den geplanten Tank-Zuschuss von Christian Lindner kritisch. Nach ihren Vorstellungen sollten von einer Entlastung diejenigen profitieren, die am wenigsten haben. Die Grünen plädieren dafür, dass alle Bürger einen festen Betrag als "Energiegeld" überwiesen bekommen, um so die gestiegen Energiepreise abzudecken - etwa beim Heizen oder bei den Lebensmitteln.

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour hatte auf Lindners Konkretisierung der Zuschuss-Höhe pro Liter unmittelbar reagiert. Es ginge darum, den Bürgern zu helfen, nicht nur die Benzinkosten, sondern gestiegene "Heiz- und Lebensmittelkosten" zu bewältigen, sagte er gegenüber dem "heute-journal". Damit sprach sich auch Nouripour gegen die FDP-Idee der Liter-Subvention aus, mit der man zum Kraftstoffverbrauch anrege.