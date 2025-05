Christian Dürr an FDP-Spitze: Das ist der neue Parteivorsitzende

Die FDP hat Christian Dürr zum neuen Parteichef gewählt. 82 Prozent der Delegierten stimmten am Freitagabend beim Parteitag in Berlin für den ehemaligen Bundestagsfraktionschef. Der 48-Jährige löst damit den langjährigen Parteichef Christian Lindner ab, der nach der historischen Wahlniederlage im Februar seinen Rückzug aus der aktiven Politik angekündigt hatte.

Dürr soll es nun also richten und die Liberalen nach ihrem schlechtesten Wahlergebnis wiederbeleben - und in vier Jahren zurück in den Bundestag führen. Damit dem Vorzeigeliberalen das gelingt, wird er aber noch inhaltliche Pflöcke einschlagen - und auch einige innerparteiliche Kritiker von sich überzeugen müssen.

FDP-Hoffnungsträger ohne viel Konkurrenz

Dass es auf Dürr hinauslaufen würde, zeichnete sich nach der Wahl bald ab. Zwar war der Niedersachse als einer der bekanntesten Köpfe hinter Parteiikone Christian Lindner in gewisser Weise beteiligt an der historischen Wahlschlappe. Doch fehlen der Partei nach zwölf Jahren mit Lindner an der Spitze die Führungsfiguren.

Parteivize Wolfgang Kubicki und die Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann sind zwar öffentlich bekannt, hätten aber mit 73 und 67 Jahren Schwierigkeiten, glaubhaft für einen Neuanfang zu stehen. Dürr ist zwei Jahre älter als Lindner, würde damit aber in der Parteienlandschaft noch als recht jung durchgehen.

Im niedersächsischen Delmenhorst geboren, wuchs er im nahegelegenen Ganderkesee auf. Nach Abitur und Zivildienst studierte Dürr in Hannover Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Unternehmensführung, Marketing und öffentliche Finanzen und machte 2007 sein Diplom. Seine Parteikarriere begann noch als Schüler mit dem Eintritt in die FDP-Jugendorganisation Julis. Dort übernahm er zunächst den Kreisvorsitz Oldenburg-Land und später den Landesvorsitz in Niedersachsen. Für die FDP, der er 1996 beitrat, war er ab 1997 im Kreis- und ab 2000 im Landesvorstand aktiv. Drei Jahre später zog er in den Landtag in Hannover ein.

Seit 2017 Mitglied des Bundestags

2017 dann der Wechsel nach Berlin: Mit dem Wiedereinzug der FDP gelang auch Dürr der Sprung in den Bundestag. Nach dem Aus der Jamaika-Sondierungen folgten vier Jahre Oppositionsarbeit für die Liberalen, ehe sie sich 2021 mit SPD und Grünen zur Ampel-Koalition zusammenschlossen. Dürr übernahm Ende 2021 den Fraktionsvorsitz - schon damals war er Nachfolger von Lindner, der als Finanzminister ins Kabinett wechselte.

In seiner neuen Rolle meldete sich Dürr oft und zu nahezu allen Themenbereichen pointiert und lautstark zu Wort - im Bundestag und immer häufiger auch in Talkshows. Damit wurde er nach Lindner zu einem der prominentesten Vertreter seiner Partei, deren Beliebtheit in der Ampel-Regierung aber kontinuierlich abnahm.

Dürr - kein Ampel-Fan

Dürr ging wie die gesamte Partei immer mehr auf Distanz zu den Koalitionspartnern, pochte etwa auf Strukturreformen. Und schließlich führte die FDP den Ampel-Bruch herbei. Bei der Neuwahl im Februar fuhr sie aber das historisch schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl ein - und flog nach 2013 zum zweiten Mal aus dem Parlament. Anders als Lindner ging Dürr aus der Affäre um das sogenannte D-Day-Papier, mit dem das Koalitions-Aus vorbereitet wurde, weitgehend unbeschadet hervor.

Für manche in der Partei war Dürr dennoch zu eng verbunden mit der Ampel-Zeit. Die Julis etwa sehen in der Personalie allein noch keinen echten Neuanfang. Dürr kündigte aber an, auch auf neue Köpfe setzen zu wollen: Als neue Generalsekretärin tritt zum Beispiel die 40-jährige KI-Unternehmerin Nicole Büttner an. Außerhalb der Parteijugend hält sich der Gegenwind für Dürr aber in Grenzen.

Und doch wird sich Dürr nun beweisen müssen. "Wenn man hinfällt, steht man wieder auf", sagte er mit Blick auf den Neuanfang seiner Partei nach zwölf Jahren mit Lindner an der Spitze. Beide haben programmatisch weitgehend ähnliche Überzeugungen. Auf die Frage, was ihn von seinem Vorgänger unterscheidet, antwortete Dürr mal scherzhaft: "der Nachname".

Mit Informationen von AFP