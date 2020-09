Drosten zu Corona: "Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen"

Deutschland muss sich für die anstehende Verschärfung der Corona-Pandemie besser rüsten - das fordert der Charité-Virologe Christian Drosten im Vorfeld des World Health Summit im Oktober in Berlin. Drosten zufolge ist Deutschland noch nicht ausreichend für die kommenden Monate gerüstet. Um die Situation beherrschen zu können, müssten noch Dinge geändert werden, sonst drohe eine Verschlechterung der Lage.

"Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen. Auch bei uns." Christian Drosten, Virologe

Es sei zu früh, Erfolge im Kampf gegen Corona zu feiern

Festreden auf den deutschen Erfolg, so Drosten, seien zu früh. Das liege auch daran, dass man sich nicht klar mache, woher die Erfolge in Deutschland gekommen seien. Diese gingen schlichtweg darauf zurück, dass Deutschland etwa einen Monat früher reagiert habe als andere Länder. Drosten betont:

"Wir haben mit genau den gleichen Mitteln reagiert wie andere. Wir haben nichts besonders gut gemacht. Wir haben es nur früher gemacht." Christian Drosten, Virologe

Drosten: Machen nichts besser als andere Länder

"Wir waren nicht deshalb erfolgreich, weil unsere Gesundheitsämter besser waren als die französischen, oder weil unsere Krankenhäuser besser ausgestattet sind als die italienischen", so Drosten weiter. "Wenn man das jetzt überträgt in den Herbst, dann muss man sich natürlich klar machen, dass wir auch weiterhin nichts besser machen als andere."

Debatten über Fußballstadien irreführend

Deutschland müsse jetzt viel differenzierter und genauer auf die Entwicklungen im Ausland schauen. "Wir müssen aufhören, uns über so Dinge wie Fußballstadien zu unterhalten. Das ist wirklich komplett irreführend."

Im Moment wisse niemand genau, wie die Pandemie weiter verlaufen wird. Es gebe die Möglichkeit, dass das Ganze nicht mehr so gut zu beherrschen sei und, "dass die Wissenschaft beispielsweise mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen einfach zu langsam gewesen ist".

Impfstoff gegen Corona ist nicht sofort die Lösung

Klar müsse aber auch sein, dass die Zulassung eines Impfstoffs nicht sofort die Lösung des Problems bedeute, so Drosten. Zunächst müsse die Priorität bei Risikogruppen liegen.

"Neben der zu erwartenden Verteilungskompetition ist es auch gar nicht so einfach, so viele Vakzinedosen in Flaschen abzufüllen und die dann auch zu verimpfen. Deswegen ist das schon eine Unternehmung fürs ganze Jahr 2021."