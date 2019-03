Brenton Tarrant: Mutmaßlich ein Einzeltäter

Die Ermittler gehen unterdessen mit wachsender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich bei Brenton Tarrant um einen Einzeltäter handelt. Zwei Männer, die am Freitag an einer Polizeisperre festgenommene worden waren, weil sie Schusswaffen bei sich hatten, sollen in keiner Beziehung zu dem Attentäter stehen.

"Manifest" ging per Mail an Politiker

Regierung und Polizei bestätigten zudem einen Pressebericht, wonach der dringend tatverdächtige Australier sein rechtsextremes "Manifest" nicht nur zusammen mit einer Live-Aufzeichnung der Tat ins Netz gestellt, sondern zudem neun Minuten vor der Tat via E-Mail an Premierministerin Jacinda Ardern und etwa 70 weitere Adressaten geschickt hatte. Weil Tarrant darin keinen Hinweis auf den Schauplatz des geplanten Massenmords angegeben hatte, habe es aber keine Möglichkeit gegeben, ihn zu stoppen.

Keine Auslieferung des Tatverdächtigen geplant

Die Regierungschefin trat Spekulationen entgegen, wonach Brenton Tarrant nicht in Neuseeland, sondern in seiner Heimat Australien vor Gericht gestellt werde: "Er wird sich vor dem neuseeländischen Justizsystem für seinen terroristischen Angriff zu verantworten haben." Der mutmaßliche Massenmörder sitzt inzwischen er in einem Hochsicherheitsgefängnis. Wegen vielfachen Mordes droht ihm lebenslange Haft. Sein nächster Gerichtstermin ist der 5. April.