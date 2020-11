Chinesisches Raumschiff Richtung Mond gestartet

China hat ein Raumschiff Richtung Mond gestartet. Ziel der ehrgeizigen Forschungsmission ist, erstmals seit mehr als 40 Jahren Material von der Oberfläche des Mondes auf die Erde zu bringen. Das Raumschiff "Chang'e 5", ist am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) vom Raumfahrtzentrum Wenchang auf der Insel Hainan gersartet. Das Raumschiff ist benannt nach der chinesischen Mondgöttin benannt. Die vier Module der Raumsonde wurden mit einer Rakete vom Typ "Langer Marsch 5" ins All gebracht. (Der Lange Marsch war eine Militäraktion Mao Zedongs mit den kommunistischen Streitkräften in den 1930-er Jahren , um seine Macht zu festigen.)

Kein frisches Mondgestein seit den Siebzigerjahren

Zuletzt war Mondgestein von amerikanischen und russischen Missionen in den 1960-er und 1970-er Jahren auf die Erde gebracht worden. Forscher erhoffen sich von den potenziellen neuen Proben weitere Erkenntnisse über den Erdtrabanten und das Sonnensystem allgemein.

Laut der US-Weltraumbehörde NASA soll nach dreitägiger Reise ein Landemodul des Raumschiffs "Chang'e 5" auf dem Mond aufsetzen und mithilfe eines Roboterarms und Bohrers zwei Meter tief bohren. Etwa zwei Kilogramm Gestein sollen dann auf die Erde mitgebracht werden.

Innerhalb von 14 Tagen muss die Mission erfolgreich sein

Das Landemodul kann nur einen Mondtag - etwa 14 Erdtage - auf der Mondoberfläche bleiben, da es nicht beheizbar ist und den eiskalten Nächten nicht widerstehen kann. Verläuft die Mission erfolgreich, wäre sie ein großer Fortschritt für das chinesische Raumfahrtprogramm, werten Experten die Aktion. Manche von ihnen sind der Ansicht, sie könnte sie den Weg für eine ähnliche Mission zum Mars bereiten oder auch für eine bemannte Mondmission.

US-Astronom verweist auf Erfahrung Chinas in der Raumfahrt

Der Astronom Jonathan McDowell Harvard-Smithsonian-Zentrum für Astrophysik verwies darauf, dass China bereits mit den Missionen "Chang'e 3" und "Chang'e 4" bereits zwei Mal auf dem Mond gelandet sei. Mit einer Testmission habe es 2014 bewiesen, dass es zurück zur Erde navigieren und eine Kapsel dort landen lassen kann. Nun müsse es nur noch zeigen, dass es auf dem Mond Proben nehmen und von dort wieder starten kann. Er sei deshalb ziemlich optimistisch, dass China das durchziehen kann, sagte McDowell.