Chinesische Raketentrümmer: Luftraum über Spanien gesperrt

Weil der Absturz eines zwischen 17 und 23 Tonnen schweren Teils einer chinesischen Weltraumrakete drohte, ist der Luftraum über Spanien am Freitagmorgen teilweise gesperrt worden. An den Flughäfen von Barcelona, Tarragona und Ibiza kam der Verkehr zeitweise vollends zum Erliegen wie Medien unter Berufung auf den Zivilschutz berichteten.

Verzögerungen im Flugverkehr weiter möglich

Die Maßnahme wurde nach etwa 40 Minuten kurz nach 10.00 Uhr morgens beendet, der Zivilschutz teilte jedoch mit, dass es noch den ganzen Tag über zu erheblichen Verzögerungen im Flugverkehr kommen dürfte.

Gefährlicher Weltraumschrott aus China

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hatte davor gewarnt, dass ein massiver Bestandteil einer chinesischen Rakete vom Typ "Langer Marsch 5B" über den betroffenen Teilen Spaniens niedergehen könne.

Zwar verglühe die Raketenstufe teilweise beim Eintritt in die Erdatmosphäre, aber größere Schrottteile könnten immer noch eine Gefahr darstellen. Der Weltraumschrott stamme von einer Rakete, mit der China am Montag das vorerst letzte Modul seiner im Bau befindlichen Raumstation "Tiangong" ins All befördert hatte.

Immer wieder Ärger über unkontrollierte Abstürze

Der Wiedereintritt großer chinesischer Raketenteile in die Erdatmosphäre hatte wegen seines traditionell unkontrollierten Verlaufs schon mehrfach internationale Kritik ausgelöst. Im Juli stürzten nach offiziellen Angaben aus Peking Raketenteile in der Nähe der Philippinen ins Meer.

Auch wenn Experten die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen oder besiedelte Gebiete getroffen werden, für gering hielten, gab es Kritik von der Nasa und Experten am chinesischen Vorgehen. "Kein anderes Land lässt diese 20-Tonnen-Dinger in einer Umlaufbahn, um auf unkontrollierte Weise wieder in die Erdatmosphäre einzutreten", sagte der Astrophysiker Jonathan McDowell dem US-Sender CNN.