Wachstum bei Arbeitslosigkeit: Chinas Wirtschaft nach Corona

Viele Geschäfte und Firmen in China sind wegen der Corona-Krise pleite gegangen. Die Staats- und Parteiführung versucht deswegen, demonstrative Zuversicht zu verbreiten.

Die 15-Millionen-Metropole Chengdu, Hauptstadt der Provinz Sichuan, gilt als eines der wichtigsten Wirtschaftszentren Westchinas. Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzufedern, hat man dort den Straßenhandel wiederentdeckt.

Maisbällchen gibt's jetzt auch am U-Bahn-Ausgang

Zur Feierabendzeit strömen Tausende aus den U-Bahn-Ausgängen und spazieren zu ihren Wohnblocks. Ruan Linping hat sich mit einem mobilen Essensstand am Rand einer Straße im Süden der Stadt aufgestellt. Wer hier aus der U-Bahn kommt, muss an ihm vorbei. Der 30-Jährige trägt ein gestreiftes T-Shirt, Maske und Kochschürze. Er verkauft gedämpfte Maisbällchen für umgerechnet knapp 20 Cent das Stück.

"Früher konnten wir unseren Straßenladen nur an Orten aufstellen, die abgelegen waren und nicht sehr belebt. Die mobilen Stände wurden von der Straßenverwaltung verboten. Jetzt hat ja kürzlich sogar unser Ministerpräsident zur Straßenwirtschaft aufgerufen. Die Behörden grenzen jetzt bestimmte Bereiche für uns ab, dort ist der Handel dann für uns erlaubt." Ruan Linping, Straßenhändler in Chengdu

Blitzschnell formt Ruan aus dem vorbereiteten Teig die kleinen Bällchen und legt sie in den Dampfgarer aus Bambusholz. Wenn es gut läuft, verdient er umgerechnet 25 Euro pro Tag. Ruan ist verheiratet und hat zwei Kinder, drei und sieben Jahre alt.

Was vorher verboten war, ist jetzt willkommen

Ende Mai hat die Stadtregierung der Millionenmetropole Chengdu den Straßenhandel in ausgewiesenen Gebieten offiziell erlaubt. Sie kassiert nicht mal Standmiete von den Händlern. Was vorher verboten war, ist jetzt wieder willkommen. Für Ruan Linping, den Straßenhändler mit den Maisbällchen, geht es dabei schlicht ums Überleben.

"Die Bedeutung dieser Politik ist für mich ganz einfach: Wir brauchen Geld, um uns zu ernähren! Egal mit welchem Wirtschaftsmodell. Das ist für uns am wichtigsten: das Essen und die Schule für unsere Kinder zu bezahlen. Alles andere ist sowieso viel zu weit weg." Ruan Linping, Straßenhändler in Chengdu

Millionen Chinesen haben ihre Arbeit verloren

Auf dem Höhepunkt der Corona-Krise in China gingen Experten in ihren Schätzungen zwischenzeitlich von einer Arbeitslosigkeit von bis zu 20 Prozent aus. Über 100 Millionen Menschen sollen ihre Jobs als Folge der wirtschaftlichen Krise verloren haben, inklusive der vielen Millionen so genannten Wanderarbeiter.

Die offizielle Arbeitslosenquote liegt derzeit bei knapp sechs Prozent. Allerdings sind darin Millionen Wanderarbeiter nicht erfasst. Sie machen rund ein Drittel aller Erwerbspersonen in den Städten Chinas aus. Die Förderung des Straßenhandels gilt als eine Strategie, gerade auch diese Leute wieder in Arbeit zu bringen.

Bescheidenes Wachstum im zweiten Quartal

Inzwischen zeigt sich Chinas Wirtschaft wieder leicht erholt, laut offiziellen Zahlen geht es bergauf: 3,2 Prozent Wachstum im zweiten Quartal vermeldete das Statistikamt in Peking Mitte Juli. Der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke, sieht diese Zahl aber skeptisch.

"Da wird einfach jetzt viel produziert. Aber das Problem, das wir natürlich haben, ist: Produzieren generiert Bruttosozialprodukt, aber wer kauft das dann alles? Die Produkte, die jetzt hier in China mit 3,2 Prozent Wachstum hergestellt werden, werden unter Umständen nicht alle in China verkauft, sondern die gehen auf die Weltmärkte und werden da sicherlich viele Stress auslösen - die berühmten, chinesischen Überkapazitäten." Jörg Wuttke, Präsident der Europäischen Handelskammer in China

Ein komplettes Jahr mit einer schrumpfenden Wirtschaft verzeichnete China zuletzt 1976, zum Ende der Kulturrevolution unter Staatsgründer und Revolutionsführer Mao Zedong. Viele Analysten setzen fürs zweite Halbjahr weiter auf eine nachholende Entwicklung der chinesischen Wirtschaft. Ein Wachstum bis zu drei Prozent für das laufende Jahr gilt deshalb weiter als realistisch.

Staatsunternehmen werden immer mächtiger

Die Coronavirus-Krise hat Chinas Wirtschaft durchgeschüttelt. Das gilt branchenübergreifend. Viele ohnehin schwach aufgestellte Unternehmen sind verschwunden, die mächtigen Staatsunternehmen haben zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Chinas Staats- und Parteiführung hat seit dem Frühjahr gleich mit mehreren Konjunkturmaßnahmen auf die Folgen der Covid19-Pandemie reagiert - und zwar so, wie sie es auch bei früheren Wirtschaftskrisen gemacht hat.

Sie hat Steuern und Sozialabgaben gesenkt, um gleichermaßen Firmen und Arbeitnehmern zu helfen. Außerdem haben chinesische Behörden massiv neue Bauprojekte genehmigt und beauftragt: vom Neubau von Kraftwerken und Straßen bis zum Ausbau von Ladesäulen-Infrastruktur für die E-Mobilität.

Umsatzrückgang bei deutschen Unternehmen

Was in China wirtschaftlich passiert, ist immer auch für Deutschland von großer Bedeutung. Denn die Volksrepublik ist der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts wurden zwischen den beiden Staaten im vergangenem Jahr Waren im Wert von fast 206 Milliarden Euro gehandelt. Und es sind nicht nur die großen börsennotierten Dax-Konzerne, die in China seit Jahrzehnten gute Geschäfte machen, sondern auch und vor allem mittelständische Firmen.

Die staatlichen Konjunkturprogramme helfen den Unternehmen in China zwar, doch sie können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Corona-Krise unterm Strich schweren Schaden angerichtet hat - auch bei deutschen Firmen. Das hat Ende Juli eine Blitzumfrage der Auslandshandelskammer (AHK) ergeben, berichtet Maximilian Butek, Leiter des Südchina-Büros der AHK in Guangzhou:

"55 Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit einem Umsatzrückgang von über 20 Prozent. Nur neun Prozent der Unternehmen sagen, die Coronakrise habe keinen Einfluss. Sechs Prozent der befragten deutschen Firmen sagen, der Umsatz werde steigen." Maximilian Butek, AHK Südchina, Guangzhou

Geschlossene Grenzen als Haupthindernis

Mehr und mehr machen sich außerdem die Folgen der geschlossenen Grenzen bemerkbar. Denn seit Ende März lässt China de facto nur noch eigene Staatsbürger einreisen, aus Angst vor so genannten importierten Corona-Fällen. Ausländer müssen draußen bleiben. Das gilt selbst für die, die feste Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen in China haben und zum Teil seit vielen Jahren in der Volksrepublik leben.

Die wenigen Einreise-Ausnahmen, die die chinesischen Behörden in den vergangenen Monaten erteilt haben, seien längst nicht ausreichend, resümiert Maximilan Butek von der deutschen Auslandshandelskammer.

"Experten können nicht mehr ins Land reisen, Familienangehörige können nicht ins Land reisen und dringend gefragte Ingenieure, die zum Beispiel neue Anlagen aufbauen, sind eben nicht in der Lage, nach China zu kommen." Maximilian Butek, AHK Südchina, Guangzhou

Nach der Blitzumfrage der AHK in China bezeichnen inzwischen neun von zehn deutschen Firmen die Reisebeschränkungen als das größte wirtschaftliche Hemmnis. Doch Besserung ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Chinas Staats- und Parteiführung hat bisher offensichtlich kein gesteigertes Interesse daran, Menschen mit nicht-chinesischem Pass wieder ins Land zu lassen.