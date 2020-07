Chinas Sicherheitsgesetz für Hongkong: Erste Festnahme gemeldet

Der 1. Juli ist in Hongkong ein staatlicher Feiertag. Er erinnert an die Übergabe der früheren britischen Kolonie an die Volksrepublik China am 1. Juli 1997. Zum Feiern ist den meisten Bewohnern Hongkongs dieses Jahr nicht zumute. Das liegt auch an dem sogenannten chinesischen Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone Hongkong, das wenige Stunden vorher in Kraft getreten ist.

Die traditionelle Großdemo zum 1. Juli wurde wegen der Coronavirus-Pandemie verboten. Trotzdem wird mit Protesten gerechnet. Bereits am Dienstag hat die Polizei hartes Durchgreifen aufgrund des neuen Sicherheitsgesetzes demonstriert. Im Stadtviertel Causeway Bay hat sie einen Mann festgenommen, weil er eine Unabhängigkeitsflagge gezeigt habe.

Außenminister Maas zu Hongkong: "Besorgniserregend"

Unterdessen reißt die internationale Kritik am Vorgehen Chinas in Hongkong nicht ab. Im ZDF hat Außenminister Heiko Maas (SPD) ein gemeinsames Vorgehen der Europäischen Union gegenüber China gefordert.

Es sei besorgniserregend, was in Hongkong geschehe, sagte der SPD-Politiker. Hongkongs Autonomie werde Stück für Stück weiter ausgehöhlt. "Letztlich wird das Verhältnis zwischen der EU und China dadurch beeinflusst werden", fügte der Außenminister hinzu.