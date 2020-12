Chinas Mondmission: Proben für Transport zur Erde vorbereitet

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten könnte Mond-Gestein auf die Erde gebracht werden

In den 60er- und 70er-Jahren brachten die USA und die Sowjetunion bereits Gesteinsproben vom Mond zur Erde. China wäre damit die dritte Nation – wenn alles klappt. Aufbewahrt werden die Proben derzeit in einem speziellen Behälter, in einer Kapsel sollen sie in Kürze in Nordchina landen. Die Mondmission ist Teil von Chinas ambitioniertem Weltraumprogramm. Sie könnte eine mögliche bemannte Mondlandung vorbereiten. Derzeit ist auch eine chinesische Sonde zum Mars unterwegs. Kommendes Jahr soll außerdem mit dem Bau einer Raumstation begonnen werden.