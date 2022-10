Chinas Machtverhältnisse - Ändert sich Beziehung zu Deutschland?

Auf ihm ruhten einst viele Hoffnungen der westlichen Welt: Xi Jingping, amtierender Staats- und Parteichef in China. Als er 2012 die Macht übernahm, mutmaßten manche Beobachter, er werde der liberalste Führer der chinesischen Geschichte werden. Doch inzwischen ist klar, dass das eine grobe Fehleinschätzung war.

Xi Jinping zementiert seine Macht in China

Xi Jinping gilt vielmehr als überaus ehrgeizig, misstrauisch und intolerant. Bevölkerung und Untergebene lässt der 69-Jährige überwachen, Andersdenkende rigoros verfolgen. Alle wichtigen Schaltstellen des Partei- und Staatsapparates hat Xi mit Verbündeten besetzt. Am Wochenende zementierte er seine Macht: Er ließ sich für eine dritte Amtszeit zum Generalsekretär ernennen und ebnete damit den Weg für ein drittes Mandat an der Staatsspitze.

Wie ist es um das deutsch-chinesische Verhältnis bestellt?

In diesem November, noch vor dem G20-Gipfel, möchte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach China reisen. Unter anderem wird er wohl die Bedeutung des Landes und die guten Beziehungen zu Deutschland hervorheben.

Wie es aktuell um die Beziehungen zwischen Deutschland und China steht, darum ging es im "Thema des Tages" von BR24 Radio – mit Ex-Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU), dem Vorsitzenden der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe, sowie mit Dagmar Schmidt (SPD), der stellvertretenden Vorsitzenden der Gruppe.

Corona-Pandemie hat Kontakt zu China minimiert

Sowohl Schmidt als auch Friedrich beklagten im Interview, dass die Beziehungen unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten hätten. So hätten deutsche Parlamentariergruppen keine Delegationen aus China mehr empfangen und keine China-Reisen wahrnehmen können. "Die Pandemie hat im Grunde alle Kontakte, die da mal da waren, zerstört", sagt Friedrich. "Ich habe kaum noch Kontakte." Versuche, mit dem Nationalen Volkskongress zu konferieren, würden immer schwieriger.

Schon vor Corona weniger Austausch

Aber auch schon vor der Pandemie habe der lebhafte und vielfältige Austausch nicht mehr stattgefunden, gibt Schmidt zu bedenken. Den Austausch habe sie immer als gewinnbringend empfunden. Aber nicht Deutschland habe die Kontakte minimiert, sondern China habe keine Delegation mehr geschickt.

Friedrich ergänzt, dass dies für manche Leute ein Hinweis darauf sei, dass die Chinesen probieren, "ob sie auch ohne den Westen können. Ob das wirklich ein Motiv ist, das weiß ich nicht. Zumindest glaube ich, dass es (...) in China auch eine gewisse Enttäuschung über die Abwendung des Westens von China gibt. Und da wird man sicher wieder anknüpfen müssen."

Hoffnung auf mehr Rechtsstaatlichkeit in China enttäuscht

Doch diese Enttäuschung auf chinesischer Seite gelte vor allem in Deutschland, so Schmidt. Die Verletzung der Menschenrechte, extreme Überwachung der eigenen Bevölkerung und Unterdrückung der Uiguren sieht sie als besorgniserregende Veränderungen, die auf chinesischer Seite stattgefunden hätten. "Wir haben ja lange gehofft, und das auch gerne begleitet, dass China sich nicht entwickelt wie ein mitteleuropäisches Land, aber dass es schon zu mehr Rechtsstaatlichkeit kommt. Dass man schon sich als Land öffnet."

Menschenrechte in China? Immer - inoffiziell - ein Thema

Dass aber Deutschland in der Vergangenheit unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu wenig im Einsatz für die Demokratie getan hätte, kann Friedrich nicht erkennen. Merkel sei oft in China gewesen, was richtig gewesen sei, auch was die geostrategischen Fragen angehe. Vor allem aber ist Friedrich überzeugt, dass dabei auch immer das Thema Menschenrechte angesprochen wurde.

"Das Einzige, was die Chinesen also gar nicht vertragen, wenn man das in der Öffentlichkeit und in großen Pressenkonferenzen zelebriert. (…) Ich hab auch bei vielen Gesprächspartnern das Gefühl, dass sie genau wissen, was auch unsere Sichtweise ist, gerade in der Frage der Menschenrechte." Hans-Peter Friedrich (CSU), Vorsitzender der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe

Daher sieht der Vorsitzende der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe Friedrich in Olaf Scholz' geplanter Reise nach China ein wichtiges Zeichen, um auch die guten Beziehungen zu Deutschland zu unterstreichen. Stellvertreterin Schmidt erwartet, dass die Bundesregierung vor allem im europäisch-chinesischen Verhältnis auslote, wo Deutschland steht.

Globale Herausforderungen nur mit China zu meistern

Es sei wichtig, China gleichzeitig mit in die Verantwortung zu nehmen, die globale Herausforderung anzunehmen, "die wir ohne China nicht werden meistern können. Und auch Fragen von globalem Frieden wird man mit China diskutieren müssen", betont Schmidt und verweist in diesem Zusammenhang auf den schwelenden Konflikt mit Taiwan und darauf, dass die USA schon immer gewarnt hätten, dass ein Angriff seitens Chinas auf Taiwan deutlich früher stattfinden könnte.

Hans-Peter Friedrich relativiert diese Sorge: Äußerungen aus China seien immer so zu verstehen gewesen, dass China zwar die Wiedervereinigung mit Taiwan wolle, aber mit friedlichen Mitteln. Allerdings räumt Friedrich ein, dass es ein neuer Ton in dieser Deutlichkeit sei, wenn Staatspräsident Xi Jingping sagt, dass er nie versprochen hätte, nicht militärisch tätig zu werden.

Chinesischer Angriff auf Taiwan bald möglich?

Andererseits sei die Verflechtung von Handelsbeziehungen in internationalen Beziehungen ein stabilisierender Faktor. Friedrich führt das Beispiel China-Taiwan heran, denn die Chinesen seien abhängig von der Chip-Herstellung in Taiwan. "Die militärisch anzugreifen und damit zu zerstören, würde bedeuten, dass sie ihre eigene Basis für die digitale Transformation zerstören. Und so verrückt können sie nicht sein", glaubt Friedrich.

Schmid dagegen glaubt nicht, dass Handelsbeziehungen verhindern könnten, dass es zu militärischen Auseinandersetzungen kommt. Um so wichtiger sei es aber, sehr eng und sehr intensiv mit China zu reden, damit es nicht dazu kommt.

Internationaler Handel: Chinas Waffe gegen den Westen

Rückblickend könne man zwar die starke wirtschaftliche Abhängigkeit von Deutschland zu China als Fehler sehen, so Schmid. In Deutschland hätte man geglaubt, dass die Globalisierung, die Öffnung der Märkte, die Welten zusammenführen können, und dass ein Austausch für die allgemeine Wohlstandsentwicklung etwas Positives sei.

Sie halte nur nichts davon, alles wieder zurückzudrehen und zu glauben, alles in Deutschland produzieren zu können. Das sei kein ökonomisch sinnvolles Ziel. Natürlich müsse man aber zur Kenntnis nehmen, "dass Handel jetzt missbraucht wird, dass es als Waffe eingesetzt wird, dass wir keine fairen Handelbeziehungen haben." Darauf müsse man reagieren.

Weber: "China verändert sein Gesicht"

Als Konsequenz aus dem Ausbau der Machtstellung von Chinas Staatschef Xi Jinping hat der Vorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, einen Kurswechsel der EU gegenüber China gefordert. "China verändert sein Gesicht. Präsident Xi unterstreicht einen Machtanspruch im Inneren und nach Außen", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die EU müsse sich darauf einstellen und "ihre Naivität ablegen".

Die EU-Staaten dürften ihre Rohstoffabhängigkeit von China nicht weiter erhöhen, sondern müssten neue Partner finden, forderte Weber. Eine EU-weite Rohstoffstrategie sei "dringend nötig". Der am Freitag beendete EU-Gipfel sei in dieser Hinsicht eine Enttäuschung gewesen. Die Staats- und Regierungschefs hätten sich "mit sich selbst beschäftigt, aber nicht mit einer dringend notwendigen neuen China-Politik".