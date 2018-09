China und Vatikan schließen Abkommen

Bisher Bischofs-Ernennung ohne Bestätigung aus Rom

In der Vergangenheit hatte die Regierung Chinas die Ernennung von Bischöfen aus Rom als Einmischung in innere Angelegenheiten des Landes bezeichnet. Seit 1957 waren in China immer wieder Bischöfe ohne päpstliche Bestätigung ernannt worden.

Der Text des Abkommens wurde nicht veröffentlicht. Laut Medienberichten sollen Bischöfe in China aber in Zukunft auf lokaler Ebene, aufgrund von Vorschlägen staatlicher Behörden gewählt werden. Das Ergebnis soll dann von den Behörden nach Rom weitergeleitet werden, wo die Wahl bestätigt werden muss. Legt Rom sein Veto ein, soll demnach nach einem neuen Kandidaten gesucht werden.

In den letzten Monaten war es zu einer sukzessiven Annäherung zwischen China und dem Heiligen Stuhl gekommen. Das Abkommen, so heißt es aus dem Vatikan, schafft die Voraussetzungen für eine breitere Zusammenarbeit auf bilateraler Ebene.