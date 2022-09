China und Russland demonstrativ gegen den Westen

China und Russland haben einen gemeinsamen Gegner: die USA und den Westen ganz allgemein. Am Donnerstag haben sich die Staatschefs Putin und Xi zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges getroffen - und das demonstrativ Seite an Seite im usbekischen Samarkand.

Seit dem Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar und den damit verbundenen westlichen Sanktionen versucht Russland, seine Beziehungen zu asiatischen Ländern auszubauen, allen voran China. Peking hat die russische Invasion in der Ukraine zu keinem Zeitpunkt verurteilt und stattdessen die westlichen Sanktionen gegen Moskau sowie Waffenlieferungen an Kiew kritisiert.

China: Gegenseitige Unterstützung in "Kerninteressen"

Xi Jinping betonte laut chinesischen Staatsmedien, dass China bereit sei, sich mit Russland "in Fragen von Kerninteressen" gegenseitig energisch zu unterstützen. China wolle mit Russland zusammenarbeiten, "um seine Verantwortung als wichtiges Land zu demonstrieren, eine führende Rolle zu spielen und Stabilität in eine turbulente Welt zu bringen".

China gibt Russland politisch Rückendeckung und stellt die USA und die Nato als Hauptschuldige des Krieges dar. Xi Jinping setzt auf die Partnerschaft mit Putin, um in den wachsenden Spannungen mit dem Rivalen USA gemeinsam Front zu machen. Zudem könne die Kooperation unter anderem in den Bereichen Handel und Landwirtschaft vertieft werden, so Xi. China importiert etwa seit Monaten mehr Energie aus Russland.

Putin befürwortet Chinas Anspruch auf Taiwan

Putin, dessen Land derzeit unter den westlichen Wirtschaftssanktionen ächzt und viele Tote im Ukraine-Krieg zu beklagen hat, dankte Xi für seine Unterstützung und die "ausgewogene Position unserer chinesischen Freunde", wie ihn russische Nachrichtenagenturen zitierten.

Im Gegenzug stellte sich Putin im Konflikt um Taiwan hinter China und verurteilte die "Provokationen" der USA und ihrer Verbündeten. Auch bekräftigte der russische Präsident den "Ein-China-Grundsatz", mit dem Peking seinen Machtanspruch auf die demokratische Inselrepublik begründet, die Peking nur als Teil der Volksrepublik betrachtet.

Handel zwischen Russland und China hat zugenommen

Das Treffen von Xi und Putin fand am Rande des Gipfels der Organisation für Zusammenarbeit (SCO) statt. Für den russischen Präsidenten ist der Gipfel mit insgesamt 15 Staats- und Regierungschefs aus Imagegründen wichtig. Die Bilder von dem Treffen sollen aus russischer Sicht demonstrieren, dass Russland nach dem Einmarsch in der Ukraine international keineswegs isoliert ist.

China vermeidet zwar Verstöße gegen die internationalen Sanktionen gegen Russland, um nicht selbst zur Zielscheibe von Strafmaßnahmen zu werden, aber der Handel zwischen beiden Ländern hat stark zugenommen. Chinesische Produkte füllen sanktionsbedingte Marktlücken in Russland. Auch bezieht China mehr Energie aus Russland, seit der Westen russische Lieferungen boykottiert.

Erste Auslandsreise von Xi Jinping seit Corona

Mit seiner ersten Auslandsreise seit mehr als zweieinhalb Jahren meldete sich Chinas Staatschef wieder persönlich auf der internationalen Bühne zurück. Wegen der Corona-Pandemie hatte Xi Jinping die Volksrepublik nicht mehr verlassen und auch in Peking kaum ausländische Staatsgäste empfangen. Im November will er nach indonesischen Angaben auch am Gipfel der großen Industrienationen (G20) auf Bali teilnehmen.

Historiker sieht zunehmende Schieflage in der Beziehung zwischen China und Russland

Der Historiker und Leiter des Pazifikbüros des Deutschen Historischen Instituts in Berkeley, Dr. Sören Urbansky, geht allerdings nicht von einer chinesisch-russischen Allianz aus. Im Interview mit tagesschau.de verwies er darauf, dass die beiden Staaten zwar voneinander profitierten – aber es gebe eine Asymmetrie in dem Verhältnis, die immer deutlicher werde: Russlands Position werde schwächer. Urbansky zufolge beobachtet China den Verlauf des Kriegs in der Ukraine in Hinblick auf seine eigenen Ansprüche auf Taiwan.

(Mit Meldungen von dpa und AFP)