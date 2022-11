China reagiert mit Zuckerbrot und Peitsche auf Proteste

In Urumtschi, der Hauptstadt der autonomen Uiguren-Provinz Xinjiang, würden schrittweise die Covid-19-Restriktionen aufgehoben, berichtete die englischsprachige Zeitung "China Daily" am Montag, die von der Kommunistischen Partei Chinas herausgegeben wird.

Der öffentliche Nahverkehr wie auch Flüge von und nach Urumtschi finden demnach wieder statt. "Um das normale Leben in Gebieten mit geringem Risiko wieder aufzunehmen, dürfen auch Supermärkte, Märkte, Apotheken, Restaurants, Tankstellen und Banken wieder öffnen, sobald ihre Räumlichkeiten gründlich desinfiziert wurden", sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung der Zeitung.

Proteste nach Wohnhausbrand mit zehn Toten

In Peking kündigte die Stadtverwaltung eine "Verbesserung" der Maßnahmen und den Abbau von Barrikaden zur Abriegelung ganzer Wohnviertel an, wie die Informationsbehörde der Volksrepublik auf ihrer Webseite mitteilte.

Auslöser für die Proteste gegen die Corona-Politik war in der vergangenen Woche ein Hochhausbrand in Urumtschi, bei dem zehn Menschen ums Leben kamen. Die Demonstranten in Urumtschi und anderen Städten machten die Lockdown-Politik der Regierung für die Toten der Brandkatastrophe mitverantwortlich, weil die Rettungsmaßnahmen durch die Abriegelungen erschwert worden seien.

Zensur sämtlicher Videos und Fotos aus Sozialen Medien

Unterdessen löschte die Zensur am Montag in den Sozialen Medien sämtliche Fotos, Videos und Berichte über die Massendemonstrationen am Wochenende, so asiatische Medien. Laut "New York Times" kündigte die Tsinghua Universität in Peking kostenlose Bahn- und Flugtickets für die Heimreise von Studierenden aus Anlass des chinesischen Neujahrsfestes an.

Die Tickets stünden für Reisen in dieser Woche zur Verfügung, obwohl das Neujahrsfest erst Ende Januar beginnt. Hunderte Studenten hatten am Wochenende auf dem Campus der Tsinghua Universität gegen die Corona-Politik demonstriert.

Demonstrationen richten sich gegen Staatspräsident Xi

In Shanghai kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Polizei. Die Proteste in Urumtschi, Peking, Shanghai und anderen Großstädten richteten sich politischen Beobachtern zufolge direkt gegen Präsident Xi. Dagegen preisen ihn die staatlichen Medien immer wieder für seine "persönliche Führung" des Kampfes gegen die Corona-Epidemie.

In mehreren Städten hielten Demonstranten am Sonntag weiße DIN-A4-Blätter in die Höhe, um so gegen die mangelnde Meinungsfreiheit in China zu protestieren. Andere griffen diese Idee auf und zeigten in ihren Profilen in der Messenger-App WeChat weiße Quadrate. Studierende der renommierten Tsinghua-Universität fotografierten sich mit den Gleichungen des Physikers Alexander Friedmann, weil dessen Nachname an die Begriffe "freier Mensch" oder "Freiheit" denken lässt.

Zensur sperrt bestimmte Schlüsselworte bei Onlinesuche

Nachdem bestimmte Schlüsselwörter und Orte in den Internet-Suchmaschinen gesperrt worden waren, häuften sich absurde Posts bei WeChat und im sozialen Netzwerk Weibo wie "richtig richtig richtig richtig richtig" oder "gut gut gut", die durch den positiven Inhalt der Zensur entgehen sollten.

Am Montagmorgen waren viele dieser Einträge gelöscht, verbreiteten sich an anderer Stelle jedoch weiter. Internetnutzer versuchten, auch mit subtilen Wortspielen ihren Unmut auszudrücken: "Bananenschale" beispielsweise beginnt im Chinesischen mit den gleichen Zeichen wie der Name von Staatschef Xi Jinping, "Krabbenmoos" klingt ähnlich wie Rücktritt.

Chinesen streamen live von Demonstrationen

Internationale Social-Media-Plattformen wie Twitter und Instagram werden von der chinesischen Zensur, der "großen elektronischen Mauer", blockiert. Technisch versierte Chinesen können jedoch mit spezieller Software über sogenannte Virtual Private Networks (VPN) die Firewall umgehen und so Informationen über die Proteste posten. Manche Demonstrationen wurden live über die Landesgrenzen übertragen. Chinesische Studierende im Ausland organisierten zudem Proteste auf der ganzen Welt.