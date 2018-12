23.12.2018, 11:23 Uhr

China: Luxus-Hotel in Steinbruch

In der Nähe von Schanghai ist ein Luxus-Hotel in einem stillgelegten Steinbruch eröffnet worden. Nur zwei der insgesamt 19 Stockwerke sind an der Oberfläche, zwei Stockwerke befinden sich sogar unter Wasser.